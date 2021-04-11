曾撰寫《大趨勢》（Megatrends）的著名戰略學家奈斯比特（John Naisbitt）上周四（8日）辭世，享年92歲。奈斯比特對中國有深入研究，曾揚言中國會取代美國成為世界第一強國，又唱好「一帶一路」有利經濟發展。

奈斯比特太太多麗絲（Doris Naisbitt）指，丈夫上周四在奧地利韋爾特湖（Lake Woerthersee）的寓所安詳離世。

著有多本趨勢分析書籍

奈斯比特1929年生於美國鹽湖城，曾在柯達公司（Kodak）和美國商業機器公司（IBM）擔任主管，34歲時獲時任美國總統甘迺迪任命為助理教育專員。真正讓他聲名大噪是1982年的著作《大趨勢》，正式確立其戰略學家地位，該書曾在57個國家出版，銷售超過1,400萬本，長達兩年登上《紐約時報》暢銷書排行榜。後來他再著有《2000年大趨勢》、《全球弔詭》及《亞洲大趨勢》等。

接受本報專訪時指中國將超越美國

自1967年起奈斯比特便接觸中國，他接受本報專訪時曾斷定中國會超越美國，成為全球最具經濟及政治影響力的第一強國，並認為中國不會「變成進行殖民擴張的霸權國家」，但強調中國要落實法治有效施政才能鞏固進步的成果。

他亦相當讚揚由中國牽頭的一帶一路，認為這概念帶來的經濟實利及基建工程將會見成效，還指出一帶一路並非無中生有計劃，過去200年由西方主導的國際秩序將會改變。

中央社/《蘋果》資料室

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