英國白金漢宮一名高級官員和發言人周六表示，薩塞克斯公爵夫人梅根「盡一切努力」欲往英國出席菲臘親王葬禮，但醫生叫她不要飛。

梅根第二胎臨盆在即，因此不會出席下周六的葬禮，只有父婿哈里王子出席。哈里與皇室對菲臘親王離世同感悲傷，據說已經立即計劃動身返英。

哈里這次返英，將是他與梅根接受美國名嘴奧花雲費（Oprah Winfrey）專訪後，他首次與皇室成員見面。有皇室專家認為，葬禮將是哈里修補與皇室裂痕的契機。

消息人士說，菲臘親王逝世後，哈里與父親查理斯等多位皇室成員通話，表明想與大家一起，正作回國安排。

哈里與梅根去年宣佈脫離皇室，移居美國，今年接受奧花專訪時，梅根大爆嫁入皇室受盡冤屈，指控皇室有人持種族主義想法。專訪上月播出後，哈里與皇室裂痕加深。

梅根今年情人節宣佈懷第二胎，兩人在接受奧花專訪時，透露這一胎是女兒。有傳媒報道，梅根的預產期在今年春天和夏天。

英國《太陽報》

-----------------------------

蘋果初心不變！26周年「撐蘋果Tee」預售：

你的優惠訂購（海外訂購按此）

-----------------------------

支持蘋果深度報道，深入社區，踢爆權貴，即Like蘋果專題及調查組FB專頁 !