英國菲臘親王離世，雖然有指與他廝守73年的女皇早有心理準備，但難免悲傷不已。據悉4位女皇「最信任的女士」聞訊後，將伴她左右準備助她渡過這個難關，其中女皇三子愛德華王子的妻子、威塞克斯伯爵夫人蘇菲（Sophie）更是首批到溫莎堡探望女皇的人。

愛德華王子及妻子蘇菲在菲臘親王逝世後立即探望女皇，二人離開時蘇菲看上去明顯很傷心，紅着眼睛說「女皇很好」，圍觀的人再問「女皇怎麼樣」，但他們沒有回應便開車離去。

蘇菲像女皇「另一個女兒」

消息人士透露蘇菲就像「女皇另一個女兒」，受到女皇信賴，二人關係也非常親密。據指她倆每天至少聊天一次，每逢周六下午更會一起看懷舊電影。

除了蘇菲，女皇身邊還有3個深受她信賴的女士，分別是62歲的御用形象顧問凱莉（Angela Kelly）；菲臘親王表妹、91歲的帕梅拉夫人（Pamela），她當年是女皇的姊妹團一員，之後當上皇室女官；以及女皇唯一女兒安妮公主（Princess Anne）。

消息人士形容這4名女士對女皇相當忠誠及「誠實坦白」，由於這在皇室中彌足珍貴，因此跟女皇十分親近。

英國《每日郵報》

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