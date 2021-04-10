緬甸軍方電視台指，19人因殺害軍官下屬被判死刑，是政變後軍方首次判死刑。另外，軍方宣佈會在兩年內舉行選舉。

由軍方控制的電視台Myawaddy TV稱，最大城市仰光有多名軍人上月27日被人用刀及棍襲擊，導致一名軍人死亡。軍事法庭判處19名被告死刑，其中17人仍然在逃，法庭下令所有人不得就判刑上訴。

聲稱兩年內選舉

軍方又承諾會在兩年內舉行選舉，是首次提出回歸民主的明確時間表。軍方發言人表示，近日的示威活動明顯減少，反映民眾渴望和平，形容國家逐漸回復正常，政府部門及銀行將全面恢復服務。他指示威活動至今有248人死，否認軍方曾使用自動武器，又稱亦有16名警員喪命。

但政治犯援助協會（AAPP）則指，政變迄今至少614人在軍方鎮壓下喪命，包括48名兒童。仰光附近城鎮勃固（Bago）前日續有示威活動，當地傳媒報道指逾80人死，是軍方於該周第三次作大型鎮壓。

緬甸駐聯合國大使覺莫吞在安理會表示，現時國際「欠缺足夠及強力的行動」阻止軍方暴行。他建議在緬甸設立禁飛區，「避免軍方在平民區實施空襲」，亦要求實行軍火禁運、凍結軍方成員及家屬的銀行賬戶、及禁止海外直接投資，直至國家恢復民主。美國駐聯合國大使托馬斯格林菲爾德亦加呼籲採取具體的行動。

美聯社/路透社