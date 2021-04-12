巴西的武漢肺炎疫情在變種病毒肆虐及疫苗接種進度緩慢之下，死亡個案劇增，要進入深切治療部的患者亦呈年輕化趨勢，40歲以下的病重患者劇增。

自疫情爆發以來巴西錄得逾35.3萬人染疫死亡，僅次於美國。上月病亡人數更超過6.65萬，是去年7月創單月新高的兩倍多。研究亦發現上月40歲以下重症病人數目，急增至超過1.1萬人，佔總數52.2%，超越年長重病患者人數。疫情爆發之初，40歲以下重症病人只佔14.6%，而去年9月至今年2月則佔約45%。

有別以往年輕人即使染疫也症狀輕微

巴西深切治療協會項目統籌員雷森德（Ederlon Rezende）指，40歲以下人士以往被認為就算中招也症狀輕微，如今這年齡組別的重症人數急劇增加，值得關注。他認為長者已大規模接種疫苗，加上變種毒株P1肆虐，可能造成此消彼長的現象。

另巴西布坦坦研究所周日（11日）公佈科興疫苗第三期臨床實驗結果，包含不需就醫的輕症病例在內的保護效力，從1月初公佈的50.38%輕微上調至50.7%，對有明顯症狀且需就醫的保護效力，從1月的78%上調至83.7%。

研究指當接種兩劑疫苗的間隔時間較長時，不需就醫的輕微症狀個案在內的保護效力可提升至62.3%。研究人員認為接種兩劑疫苗的最佳間隔時間為28天，而該疫苗對P1和P2兩種變種毒株同樣有效，但沒有列出詳細數據說明。

路透社／中央社

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