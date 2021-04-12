中國疾控中心主任高福日前承認中國武漢肺炎疫苗保護率不高，身為中國科興疫苗「大戶」的智利，當局急忙為使用科興辯護。

中國疾控中心主任高福上周六在成都一場研討會上演講時，罕有地承認中國武肺疫苗「防護力並不高」，需要考慮改善接種程序、採用溝針的方法去提高保護率。高福一日後接受《環球時報》獨家採訪，澄清「中國疫苗有效性較小」的「炸作」完全是「誤解」，強調人類第一次遇到武肺疫情，這種病毒疫苗的接種有很多科學問題有待研究。

智利花費350萬美元（2,730萬港元）進行科興疫苗臨床試驗，並訂購6,000萬劑科興疫苗。智利的疫苗接種進度快，至今460萬人接種了兩劑，720萬人接種了一劑。另外，智利亦有訂購少量輝瑞／BioNTech疫苗。

不過，現有數據顯示，中國疫苗有效率不及輝瑞、Moderna等，但貯存溫度也沒有那些疫苗般嚴格的限制，相對方便。

巴西聖保羅生物製藥研究所的臨床研究，指科興疫苗的有效率略高於50%。智利大學的現實世界數據研究結果顥示，科興只接種第一劑時的有效率僅為3%。在阿聯酋，一些醫院甚至會給免疫抑制患者注射三針國藥疫苗。

智利聖地牙哥天主教會樞機奧斯（Celestino Aós）周六在Twitter表示確診入院。他上月11日完成接種兩劑中國科興疫苗。

智利科學部長庫夫（Andres Couve）周日表示，大家應留意數據以及疫苗減少有病徵及重症個案的有效率。他說衞生部稍後會公佈兩種疫苗的現實世界有效率研究結果，呼籲公眾繼續支持疫苗接種計劃。

向科興開綠燈智利公共衞生研究院院長加西亞（Heriberto Garcia）則說，不要只看標題，有病徵和入院人數都在下降，「我們朝正確方向前進」。

路透社

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