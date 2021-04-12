人工智能（AI）發展迅速，如今更應用在飲食業上。有日本學者研究透過AI等技術評估和牛的肉質，希望令目前的評級制度更準確和客觀，並與生產者共享數據協助改良牛肉。

日本現時為牛肉評級僅憑日本食用肉等級認證協會負責人的經驗去判斷，包括可取得的食用肉比例多寡（精肉率）、油花的分佈、肉的色澤及紋路等來評定品質。

和牛全面數據化

為更客觀評估肉質，帶廣畜產大學教授口田圭吾於1998年研發首部拍攝瘦肉橫切面的相機，並一直改善影像解像度及令相機更輕巧。他最近更透過AI軟件分析和牛橫切面的照片，讀取脂肪形狀，並將油花分佈及色澤等資料數據化。口田圭吾指此方法比單憑肉眼能更準確評估肉質，目標是讓負責人審查時作參考。

口田圭吾於2018年成立專門銷售評估牛肉肉質相機的公司，目前日本有約10個肉類市場及研究機構正在使用，在美國、澳洲等地也有銷售。

技術提升和牛質量

這項技術亦有助提升和牛質量。現時飼養牛的肉質資訊主要靠幼牛瘦肉含量來推斷，若獲取從相機取得的和牛詳細數據，就能更準確挑選出適合造出高質和牛的養牛。

考慮到脂肪比例之外其他影響肉質的因素，口田圭吾正爭取使用安裝感測器的相機，旨在將和牛「香味」數據化。他表示：「若能公正評估高品質和牛，向海外市場推銷時也應該有利，希望可以廣泛活用。」

共同社

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