【國際新聞】

以色列已有超過一半人口接種美國藥廠輝瑞及德國生物科技公司BioNTech共同開發的武漢肺炎疫苗，但當地一份未經同行評審的最新研究顯示，接種了該疫苗的人，感染南非變種武肺病毒B.1.351的風險似乎不減反增。

該研究由特拉維夫大學和以色列最大醫療服務商克拉利特（Clalit）合辦，分析了近800位曾經染疫的人，當中一半是在接種了一劑或兩劑輝瑞疫苗14天後中招，其餘則是從未打過疫苗的群組。雖然整體僅有1%確診B.1.351，但接種疫苗群組的感染率（5.4%）竟是無接種群組（0.7%）的八倍。

「我們發現接種第二劑疫苗的人，確診南非變種的機會，竟不成比例地高於無接種群組，意味着南非變種某程度上能突破疫苗的保護。」特拉維夫大學研究員斯特恩（Adi Stern）說。團隊認為，相比起對付原始武肺病毒株和英國變種，輝瑞疫苗面對南非變種的效力顯然是差了。

輝瑞曾指保護力100%

以色列的分析跟輝瑞早前自行發表的研究，結果完全相反。輝瑞月初曾表示，在南非的12,000人實驗中，證實其疫苗對B.1.351有100%的保護力。不過，《自然》科學雜誌上月曾引述美國哥倫比亞大學的研究發現，包括輝瑞在內的所有現有疫苗，在對付刺突蛋白出現突變的B.1.351，防禦力均大幅下跌。

香港醫院藥劑師學會會長崔俊明認為，若以色列的研究通過同儕評審，會有一定參考價值，也會令人憂慮輝瑞疫苗對主流病毒株的效用。但他認為港人暫時毋須憂慮，因為B.1.351病毒株未有流入社區；根據輝瑞三期臨床數據，疫苗預防中至重症的機率達95%，「即使打折都有一定保護力」。

他指，若日後更多研究顯示輝瑞的保護力遜於預期，或意味要補打「第三針」。本港採購的三款疫苗，只有阿斯利康及復必泰（輝瑞）有數據支持對變異病毒株成效，科興一直未有相關數據；惟阿斯利康疫苗來港受阻，暫時看來「第三針」的選擇也是復必泰。雖然理論上港人也可等待第二代疫苗，「但係二代疫苗𠵱家只係第一或者二期臨床研究，最快出年至有」；預料屆時疫苗供應會受多方因素影響，本港未必容易購入。

美聯社