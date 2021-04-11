「放心把我推入Land Rover（越野路華）的後廂，駛到溫莎堡就行。」據說英國菲臘親王生前跟女皇談後事，常常如此說。他顯然將可如願以償。白金漢宮已公佈本周六皇夫喪禮的安排，包括以一輛皇夫本人有份設計的Land Rover特別改裝版，送他最後一程。

受到武漢肺炎疫情影響，英國正實施防疫限聚措施，因此皇夫喪禮安排要大大簡化。不過菲臘親王向來討厭做作，簡潔的軍葬儀式更切合他的作風。但菲臘同時也是傳統主義者，以Land Rover作為靈車未免出格。對此安排皇室官員卻滿有信心，認為皇夫偶有出位鬼馬言行是人所共知，他最後一次率性，會得到包容。

事實上，自從女皇的父親佐治六世1948年獲得車廠贈送第100輛出廠的Land Rover後，英國皇室對這個國產越野車品牌一直情有獨鍾。眾所周知皇夫愛自己掌軚，近年仍不時駕駛Range Rover出遊，前年更曾有小車禍。主持熱播汽車節目的名嘴Jeremy Clarkson就曾稱Land Rover為「車界中的菲臘親王」。

本周六當菲臘的靈柩放上改裝過的Land Rover後，以查理斯為首的眾兒孫，將走在車後送靈。連「脫離皇室」的哈里也會暫時「浪子回頭」由美國返英奔喪，跟兄長威廉並肩送別祖父。但他懷孕的妻子梅根，據悉是遵醫囑，不會長途飛行。

約翰遜騰出喪禮名額

少一個人頭，皇室正好少一分頭痛——因為疫下英國正嚴格限聚，只容30人出席喪禮；首相約翰遜前晚就宣佈不會出席儀式，騰出名額予皇室成員。

據公佈，整場喪禮會在溫莎堡範圍內完成，全程由電視直播。目前停放在溫莎堡私人小教堂的靈柩，會有菲臘的個人旗幟覆蓋、並置有花環、菲臘的海軍禮帽與禮劍，並於喪禮開始前移到溫莎堡主入口，放上靈車，緩緩駛往聖佐治教堂。

為彰顥菲臘一生跟軍隊的重要關係，移靈沿途會有皇家海軍、皇家空軍和幾個皇家陸軍部隊成員夾道相送，同時溫莎堡東邊草坪會鳴槍，與喪鐘呼應。接近小教堂時《天佑女皇》響起，儀仗隊接過靈柩，海軍陸戰隊人員扶靈進入教堂，待全國默哀一分鐘後，儀式開始。

靈柩將暫放皇家墓室

其後菲臘的靈柩會暫放於聖佐治堂的皇家墓室，待女皇駕崩，夫婦就會同葬於英皇佐治六世紀念教堂，亦即女皇父母佐治六世與皇太后，以及女皇妹妹瑪嘉烈公主長眠之地。

屆時主持儀式的聖公會大主教韋爾比，昨天先在肯特郡的坎特伯雷大教堂主持追思儀式，讚揚皇夫「服務與謙遜之心，情真意切」。

女皇已決定皇室全體將哀悼兩星期，其間家族成員會佩戴黑臂章。白金漢宮發言人指出，皇夫喪禮「仍然大致按照菲臘親王意願」，強調將是「得體恰當地向公爵一生和他對女皇、英國與英聯邦70多年忠誠服務致敬」。

法新社/英國《每日郵報》

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