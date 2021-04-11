韓聯社引述南韓政府消息報道，北韓一艘可以發射潛射彈道導彈的3,000噸級新型潛艇，已經在咸鏡南道的新浦造船廠竣工，正在拿揑最佳下水時間，務求達到向美國施壓的最大戰略效果。

南韓和美國的情報部門分析船廠的異動和電子訊號，判斷該艘由以前蘇聯「羅密歐級」潛艇改良而成的導彈潛艇已經完成。自從朝鮮中央電視台2019年播出領袖金正恩視察潛艇動工的片段後，外界一直密切注視船廠的活動，韓、美估計可搭載三枚潛射導彈的新型潛艇，下水後會用作試射「北極星3」彈道導彈。

美國智庫戰略與國際研究中心（CSIS）上周曾公開人造衞星圖片，顯示新浦船廠內用於試驗潛射導彈的駁船和浮船塢有一連串異動，認為可能是平壤準備在水下試射彈道導彈的徵兆。

正興建更大型潛艇

不過，北韓顯然並不滿足於射程只有2,000公里的「北極星3」，據報也在興建另一艘中大型潛艇，可以搭載彈體更加龐大的「北極星4」和「北極星5」潛射導彈。射程達5,000公里的「北極星5」若由北韓近海發射，將可以威脅在關島的美軍基地。

美國拜登政府正檢討前總統特朗普的對朝政策，平壤同時亦拒絕跟華府接觸，要求美方先撤銷制裁，方會重返核談判桌。金正恩早前在勞動黨支部書記大會上承認北韓正面對「史無前例的困難」。

韓聯社