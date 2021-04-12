緬甸軍方近日除武力鎮壓反政變示威外，亦持續清算曾支持示威者的名人，至今被捕者包括明星、演員、記者、醫生以至德高望重的僧侶，甚至強行脫下僧侶袈裟，知名男模白因（Paing Takhon）上周亦被捕。緬甸政治犯援助協會指，軍方截至上周六扣留逾3,000人，且仍在通緝656人，軍方亦每天更新通緝犯名單。

僧侶勸警勿暴力 被囚3年

僧侶在緬甸地位崇高，早前亦曾加入反對政變，最終多人被軍方清算。曼德勒僧侶亞伊布（Yaypu Sayadaw）及另外25名佛教徒早前在示威現場，試圖阻止軍警以暴力對待示威者不果，最終被捕，他在拘留所期間更被要求脫下袈裟，他和各被告周六被判監禁3年。

軍方上周四亦在仰光附近的勃固一間佛寺鎮壓，佛寺住持事前聞風逃往印度，至今未知佛寺最新情況，軍方指佛寺財政有問題。軍方又指，至今有多名名人及社運人士匿藏，他們的親友部分亦被捕，其中全緬甸學生聯盟主席覺科科（Kyaw Ko Ko）的女朋友及兩名友人早前乘車經過內比都附近時被捕。

近日緬甸持續有名人被捕，軍方周五拘捕演員夫婦皮艾迪烏（Pyay Ti Oo）和覺津（Eaindra Kyaw Zin），兩人過往都曾得獎，卻因早前公開聲援不合作運動，被軍方指控煽動罪。演員盧敏（Lu Min）、耶代（Ye Tike）、過往曾因支持民主運動被捕的喜劇演員札哈納（Zarganar），以及網紅溫敏丹（Win Min Than）等多名娛樂圈中人也被捕。

緬媒創辦人被捕音訊全無

女權組織「緬甸女性聯盟」創辦人丁丁昂（Daw Thin Thin Aung）周四被捕，其後遭送到軍方調查中心，緬甸女性聯盟表示非常擔心其生命安全。

記者也是軍方針對對象之一，估計至今最少50多人被捕、約30多人仍被拘留，一些外國記者亦一度被捕。網媒Mizzima Media創辦人布杜萊（James Pu Thoure）早前突然被帶走拘留，但軍方至今未有提出任何控罪，且布杜萊早在政變後已辭職，其家人表示他音訊全無。

部分專業人士也因響應不合作運動被捕，克倫邦57歲私家醫生翁翁伊（Ohn Ohn Yi）早前拒絕醫治一名警員的小孩，其後被警方拘捕並控告。多名義助示威者的醫生和私家診所亦遭軍方針對，示威現場的義務急救員更經常被毆打甚至被殺。

緬甸The Irrawaddy網站

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