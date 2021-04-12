彭博社引述消息人士指，美國政府官員關注中國的數碼人民幣會否動搖美元作為世界主要儲備貨幣的地位，總統拜登政府正加強審查數碼人民幣。財政部及國家安全部發言人均未有回應。

報道引述知情人士指，隨着中國大力發展數碼貨幣，美國財政部、國務院、五角大樓和國家安全委員會的官員，正積極了解數碼人民幣的潛在影響。美國官員不太擔心當前全球金融體系結構會馬上面臨的挑戰，但希望了解數碼人民幣將如何分配，以及可否用於規避美國制裁。

據知情人士透露，美國官員認為中國使用數碼人民幣，並非要繞過美國制裁，因為美元目前在跨境交易中的支配地位，美國財政部可一舉切斷某些企業甚至是國家進入全球金融體系的大部分通道。

美國或考慮推動數碼美元

消息人士稱，拜登政府目前不打算採取措施應對中國數碼貨幣的長期威脅，但美國開始考慮推動數碼美元。

聯儲局主席鮑威爾今年2月曾表示，看待數碼美元「非常謹慎」，「我們不需要成為第一個，但要做就要做對」。財長耶倫則亦曾暗示研究數碼美元，表示美聯儲研究發行數碼美元「很有意義」。由美聯儲維持基於區塊鏈的數碼美元「可能會導致更快、更安全和更便宜的付款方式」，或有助於理順向低收入家庭實現普惠金融的困難。

美國財政部前高級官員、國際貨幣金融機構官方論壇（Omfif）的美國主席索貝爾（Mark Sobel）則表示，中國金融體系太「脆弱無力」，對美元作為全球儲備貨幣的地位並不構成真正威脅，到頭來市場還是對聯儲局而非中國央行更有信心。

中國積極推廣數碼人民幣

中國人民銀行已在深圳、北京等幾個國內城市發行數碼人民幣。中國官員此前表示，數碼人民幣注重替代紙鈔和硬幣，減少使用加密貨幣的動機，對目前由螞蟻的支付寶和騰訊的微信支付等民營企業的電子支付系統形成互補。

中國央行亦研究在跨境支付中使用數碼人民幣，與國際清算銀行（BIS）及阿聯酋央行、泰國央行和香港金融管理局，探討於跨境支付應用央行數碼貨幣。

彭博社

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