菲律賓要求美國提供疫苗抗衡中國

近日南海關係緊張加上爆出安全衞隊成員接種中國疫苗後染疫事件，菲律賓要求美國提供武漢肺炎疫苗，拒絕依賴中國供貨。

美菲將在周一恢復去年因武漢肺炎疫情而取消的年度軍演，兩國防長在周日的通話中除了討論相關事宜，還談到疫苗安排。菲國防部發言人指，國防部長羅倫沙納（Delfin Lorenzana）向美國防長奧斯汀（Lloyd Austin）要求加快運送已落訂的Moderna 疫苗。

現時菲律賓大部份疫苗都來自中國，當地已分發250萬劑科興疫苗，預計會在下月再分發300萬劑。菲抗疫官員加爾韋斯（Carlito Galvez）在周一的聲明指，預計下月會收到首批Moderna船運疫苗，政府和私人機構共訂購了2000萬劑。

日前有報道指菲律賓總統安全衞隊（PSG）累計有126名成員感染武漢肺炎，網民翻出中新網在去年12月尾的報道指，菲安全衞隊成員有接種中國國藥集團研發的疫苗。據指菲食品暨藥物管理局當時尚未核准緊急使用國藥疫苗，羅倫沙納曾坦承PSG注射的這批中國疫苗是未獲政府許可的「走私貨」，他本人事前並不知情。

崔順實控看守所所長及醫療課長性騷擾

南韓前總統朴槿惠閨蜜干政案主犯崔順實，去年2月被判囚18年，日前她指控看守所長及醫療主任性騷擾，以及疏忽職守、濫權。

正在清州女子監獄服刑的64歲崔順實，聲稱遭醫療主任性騷擾，而且看守所長知情。看守所否認崔順實的指控，警方表示已着手調查。

崔順實在2019年曾向檢方控告首爾東部看守所員工，指她不獲准寫信給同樣正在服刑的朴槿惠。

不丹16天內為93%成年人接種疫苗

美聯社指不丹的武漢肺炎疫苗接種計劃只開始約兩周，但成年人接種率已超過90%，數字超越以色列、美國和巴林（Bahrain）。

不丹的疫苗接種計劃在上月27日開始，至今只運作約16天，但已有93%成年人接種。以全國80萬人口計算，已有62%人口接種疫苗。

不過不丹仍落後於非洲國家塞舌爾（Seychelles），當地10萬人口中已有66%接種疫苗。報道指不丹除了因為人口少所以容易提高接種率外，還因為有很多國民積極響應。

不丹在一月從鄰國印度購入15萬劑阿斯利康疫苗，但因配合佛教星相方面的考慮，接種計劃定在3月「吉日」才開始。不丹有910宗感染個案，1人死亡，當地要求到埗遊客強制隔離21日，所有學校及教育機構須遵守防疫措施才可維持開放。

彭博社/韓聯社/美聯社

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