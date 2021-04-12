美國非裔男子弗洛伊德（George Floyd）去年5月被警員跪頸致死，觸發全國關注種族歧視示威浪潮。案件處於審訊階段之際，事發的明尼蘇達州周日再發生另一宗類似案件，一名黑人通緝犯被警員槍擊後身亡，引起逾百民眾上街抗議，並演變成警民衝突。有示威者破壞警車，警方則發射催淚彈、閃光彈和橡膠子彈驅散示威者。

警稱當事人為通緝犯

事發於明尼阿波利斯西北部市郊布魯克林中心（Brooklyn Center）。警方聲明稱周日下午2時左右截查一名違反交通規例的司機時，發現對方是通緝犯。警員準備拘捕他，對方卻返回座駕並開車逃逸，一名警員朝涉事車輛開槍並擊中司機，涉事車輛駛過幾條街後撞上另一部車，司機事後證實死亡，車上一名女乘客受傷但無生命危險。另當地傳媒指一名警員受傷送院。

住在事發現場附近的女子漢森（Carolyn Hanson）表示，目睹執法人員從車內拖出一名男子並進行心肺復蘇法，還有一名身上染血的乘客步出車輛。

事發後約100人在事發現場附近聚集，20歲死者賴特（Daunte Wright）的母親凱蒂（Katie Wright）向聚集人群憶述兒子被截查時致電給她，指當時與女友在車上，而兒子被截查原因是車輛倒後鏡掛上空氣清新機，疑違反交通規例。凱蒂指︰「我只是想告訴人們如果你被要求駛到路邊，確保你雙手舉起，和不要做任何突然舉動。他只有20歲，他不應像這樣被開槍和殺害。」她又說不想民眾聚集，「我只想我的孩子回家」。

警催淚彈閃光彈驅散人群

與防暴警對峙的部份民眾神情哀傷，一人舉起「還弗洛伊德公義」標語牌，入夜後有更多人聚集。有目擊者稱民眾用石頭砸毀警車，又跳上警車車頂和引擎蓋。警方後來發射橡膠子彈擊中至少兩名示威者，至少一人頭部中槍；又朝民眾發射催淚彈和閃光彈驅散。

當地警方表示，涉事警員配備隨身攝錄機，相信事發時有啟動，已要求州刑事調查部門跟進。明尼蘇達州州長沃爾茨（Tim Walz）在Twitter表示關注事件，正密切監察事態，並向賴特的家人致哀。

美國哥倫比亞廣播公司／美聯社／路透社

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