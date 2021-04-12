菲臘親王告別人世，他的孫女尤金妮婭公主（Princess Eugenie）和外孫女扎拉（Zara Tindall）分別於今年2月和3月誕下兒子，是菲親王的第9及第10名曾孫。菲臘親王臨終前仍未見到兩名剛出世曾孫，而他們本身的名稱都有用上這位曾祖父的名字致敬。

尤金妮婭公主於2月9日誕下兒子，命名奧古斯特·菲臘·霍克·布魯克斯班克（August Philip Hawke Brooksbank）。她在社交網站Instagram表示，兒子的名字是向維多利亞女皇（Queen Victoria）夫婿阿爾伯特親王（Prince Albert）、以及祖父菲臘親王致敬。

英女皇39歲的外孫女、安妮公主女兒扎拉上月在家中誕下重8磅4安士的男嬰，是她們第三名孩子，並取名盧卡斯（Lucas Philip Tindall），名字中亦有用上「菲臘」。盧卡斯排在英皇室繼承順位第22位，但沒有王子頭銜。

由於菲臘親王近期長期留院，加上封城措施，據報他仍未有機會與尤金妮婭公主和扎拉的新生嬰兒見面，就已經辭世。

英國《每日郵報》

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