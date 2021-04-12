美國一名女模特兒吃了含花生醬的椒鹽蝴蝶餅後出現過敏反應，家屬歸咎急救員急救藥物不足，導致女模左腦受損，不能步行及說話，上周五獲賠償2,950萬美元（2.3億港元）。

賈卡洛內（Chantel Giacalone）2013年27歲時在拉斯維加斯擔任模特兒工作期間，咬了一口含花生醬的椒鹽蝴蝶餅後陷入過敏性休克，在現場提供救護服務的救護車公司Medicwest Ambulance為她急救，但不久賈卡洛內腦部缺氧數分鐘，最後導致她左腦受損。家屬向救護車公司索償6,000萬美元（4.6億港元）醫藥費和心理創傷。

在民事訴訟審訊上，賈卡洛內的代表律師莫里斯（Christian Morris）指救護車公司疏忽，因為南內華州衞生區一個專案小組規定，急救人員必須配備用作治療嚴重過敏反應的靜脈注射型腎上腺素，但現場兩名救護員當時僅有肌肉注射型腎上腺素。莫里斯指出，專案小組的成員正正包括Medicwest Ambulance公司，卻「知法犯法」，又指其實該藥的成本僅為2.42美元（18.9港元）。

救護車公司否認行為失當，指賈卡洛內對花生特別敏感，腦部受損是無可避免。代表師德魯里（William Drury）指賈卡洛內從無失去知覺。

莫里斯在結案陳詞指救護車公司將利潤置於照顧病人之上。

陪審團裁定賈卡洛內勝訴，但獲賠金額只是所要求的一半。

賈卡洛內的父親杰克表示，女兒出事後一直須24小時照顧，終日躺在飯廳，要用喉管餵食，只用靠眨眼與別人溝通。他說，前往聽判決前，她告訴女兒即將真相大白，她哭了。他希望用賠償金買間大一點的屋方便女兒活動。

美國《紐約每日新聞》

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