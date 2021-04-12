大批港人因對政府管治失望及對政治環境不安，紛紛設法移民海外。半島電視台訪問剛在加拿大完成學業、並獲當地企業聘用的22歲楊姓港人，他坦言土生土長的香港已不再安全，希望加拿大能成為他日後的家。當地港人團體則促請政府加強支援來自香港的政治庇護人士。

加國大學畢業5年內可申請

加拿大去年因應港版國安法實施，宣佈放寬港人移居規定，2月向港人開放「青年人才」簽證計劃，准許過去5年在加拿大本地高等教育或大學畢業，以及獲同等外國學歷的香港特區護照或英國國民海外（BNO）護照持有人，申請最多3年工作簽證。另外符合語言和教育資格、在加拿大工作至少1年的港人，以及在加拿大高等教育院校畢業後的港人亦可申請入籍，但詳情未公佈。

加拿大移民部發言人科恩（Alexander Cohen）表示，加拿大與香港有深厚連繫，加拿大關注港版國安法、支持港人和平示威的權利，希望有意移民海外的香港年輕人選擇加拿大，形容加國已從多方面協助港人移居當地。

然而現時香港和加拿大因武漢肺炎疫情關係，往來大受影響，加拿大目前只准已獲當地企業聘用、或有探親及留學等特殊原因的人從香港入境。

政治庇護者支援或不足

加拿大港人團體「加拿大香港聯盟」（Alliance Canada Hong Kong）策略及政策總監Alex Ra-Lee表示，港人已對未來沒有希望，加拿大的新政策雖然對擁有大學學歷的人「頗為慷慨」，卻沒對因受政治迫害而離開的港人提供足夠支援。他又稱港人在加拿大難以尋求政治庇護，呼籲當局一併處理在香港遞交的申請。

楊先生不久前在多倫多大學完成電腦科學學士學位，其後獲當地醫療科技企業聘請，得以留在加拿大。楊指他在加拿大政府公佈入籍計劃細節後，直接申請加拿大永久居留權，形容這是目前他最優先會做的事。

料最終港20萬人申請移加

除加拿大以外，英國近月亦大幅放寬港人移居條例，1月31日推出的BNO簽證，截至3月中已有約2.7萬人申請。英國政府上周亦公佈預留4,300萬英鎊（約4.6億港元），協助香港人適應在英國生活。

加拿大政府表示未有港人申請工作或留學簽證的最新統計數字，而過去5年平均每年發出2,500份留學簽證、900份工作簽證。Alex Ra-Lee指加拿大向來是香港留學生熱門選擇，估計最終香港將有10萬至20萬人申請移民當地，期望加國政府改善對新抵加人士的支援。

半島電視台

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