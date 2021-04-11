13名自稱「被中國強迫電視認罪受害者」聯署，促請歐洲衞星通訊營運商「歐洲衞星通訊公司」（Eutelsat）三思是否繼續轉播中國官媒中央電視台中文國際頻道CCTV4及「中國環球電視網」（CGTN）。

聯署者來自中國及其他國家，包括內地維權律師包龍軍、江天勇，還有英國駐香港總領事館前僱員鄭文傑（Simon Cheng）。鄭2019年在內地出差時被拘留15天，中國官方指他因嫖妓被捕，事隔3個月中國官媒《人民日報》他出入按摩場所以及「認罪」的片段。，鄭接受英美媒體訪問指，因為香港反修例示威事件，遭受中國公安嚴刑拷問。

關注亞洲人權議題的非政府組織「保護衞士」（Safeguard Defenders）發起人、瑞典人權活動人士達林（Peter Dahlin）有簽名。他2016年被中國指危害中國國家安全，官媒央視更播出他「認罪」的片段，被囚3周後驅離出境。

瑞典籍香港銅鑼灣書店股東桂民海的女兒Angela亦代父簽名。

「保護衞士」發表的那封聯署信，臚列聯署者所指中國強迫他們認罪及剝奪他們公平審訊權利的事例，「我們要求貴公司……決定民主社會的電視供應商是否應該繼續在道德上同流合污，播放被蓄意扭曲及通過酷刑取得的資訊」，「我們只是十數名能夠發聲的受害者……許多其他受害者身在獄中，有幾位已被處決」，「受害者索償無門，唯一阻止方法，就是電視監管機構調查並採取措施」。

信中提及澳洲SBS電視台上月決定停播中國央視（CCTV）及旗下英文頻道CGTN。

英國通訊管理局（Ofcom）早前指CGTN兩則報道違反公平中立原則，向CGTN罰款共22.5萬英鎊（約242萬港元）。兩則報道分別有關2019年的香港反送中運動，以及2013年的英籍私家偵探韓飛龍在華被捕事件。

Ofcom今年2月初指CGTN因其受控於中國共產黨而撤銷其牌照，CGTN轉向「法國最高視聽委員會」（CSA）提出申請，並於3月3日獲得播放執照，使其能於全歐復播。

CGTN復播後，「保護衞士」針對該台提出兩項投訴，包括播出維吾爾女童被迫自白的畫面，以及污衊德國的中國族裔政策學者鄭國恩（Adrian Zenz）宣傳不實言論，卻不給他回應權利。鄭國恩過去幾年來一直批判中國在新疆進行文化種族清洗，導致自己也成為中國制裁的對象之一。

法新社

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