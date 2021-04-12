俄羅斯近周在俄烏邊界增加兵力，烏克蘭總統澤連斯基（Volodymyr Zelenskiy）發言人周一表示，澤連斯基已就烏克蘭東部邊境衝突升級問題，要求與俄羅斯總統普京對話，但暫時未有回應。烏克蘭外長庫列巴（Dmytro Kuleba）將於周二到比利時布魯塞爾的北約總部，與北約秘書長斯托爾滕貝格（Jens Stoltenberg）會面。

澤連斯基發言人孟德爾（Iuliia Mendel）指出，俄羅斯分別在烏克蘭東部邊境及克里米亞各部署超過4萬名士兵，她又指澤連斯基將會前往法國巴黎，就俄羅斯增派軍隊及頓巴斯衝突升級會談，「總統辦公室當然要求與普京對話，我們還未得到回應，希望這不是拒絕對話」。

克里姆林宮發言人佩斯科夫反稱，近幾日都未收過對話要求。被問普京有何話要跟澤連斯基說時，佩斯科夫稱，希望基輔有政治智慧令局勢降溫及避免潛在戰爭。普京上周指摘烏克蘭在頓巴斯地區採取危險挑釁行動，克宮強調俄羅斯有權適當防禦，可以自由在領土部署軍隊。

烏克蘭政府上月指有4名士兵在頓巴斯被俄軍殺死，莫斯科則否認在烏克蘭東部有軍隊。根據聯合國的數據，烏克蘭自2014年與俄羅斯支持的分離分子的衝突，至今已造成至少1.3萬人死亡。

美國國務卿布林肯（Antony Blinken）周日表示對事態發展感到擔憂，警告俄羅斯的侵略性行動「會有後果」，「我要說我對俄羅斯在烏克蘭邊境的行動感到擔憂，邊境那裏有更多俄羅斯軍隊，比俄羅斯2014年首次入侵以來的任何時候都要多」。他續指總統拜登的立場很清晰，「若俄羅斯魯莽或侵略性地行動，那將會有成本、將會有後果」。

路透社／美國CNBC

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