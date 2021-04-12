美國新墨西哥州警方最近發佈一則警員被槍殺的片段，顯示一名曾犯販毒罪的男子使用步槍行刑式殺警後再逃走，與警方追逐兼槍戰，最終被當場擊斃。

事發於今年2月4日。警方發佈警車行車紀錄儀和涉事警員賈羅特（Darian Jarrott）的隨身攝錄機畫面，顯示他在公路上截停一輛農夫車，向司機奎瓦（Omar Felix Cueva）解釋是車窗顏色太暗。

在大約3分鐘的對話中，奎瓦起初表現合作，但當他打開車門，賈羅特發現車上有槍，便問對方：「你介意我把這東西拿走嗎，為了我的安全起見？」隨後準備將對方帶走調查。

突然舉槍殺警

奎瓦離開駕駛座位走向車尾，同時手持AR15半自動步槍並舉槍朝賈羅特頭部開槍，賈羅特中槍前大叫「糟糕」。警方表示賈羅特中槍後倒地，奎瓦走向近賈羅特身邊再連開數槍，才開車逃離現場。

國土安全部調查人員後來抵達事發現場，與奎瓦展開長達64公里的公路追逐，成功截停對方座駕後，奎瓦擎槍下車與警員駁火，最終被警員當場擊斃，事件中另有一名警員受傷。

奎瓦犯案纍纍

警方表示39歲的奎瓦有多項暴力犯罪紀錄，13歲就因刑事毀壞被捕，又曾涉及販毒，現正調查他何以仍可擁有槍械。至於28歲的賈羅特是3子之父，並遺下懷孕的妻子。他2015年加入警隊，警方在記者會上形容賈羅特是「我們倒下的英雄」。

英國《每日郵報》

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