根據美國約翰斯霍普金斯大學（JHU）統計，全球感染武漢肺炎的人數突破1.35億，全球死亡人數超過293萬。疫情最嚴重的美國，累計確診超過3,118萬宗，是目前唯一確診數超過3,000萬的國家，死亡人數超過56.2萬。巴西確診人數超過1,344萬，死亡人數突破35.1萬。印度確診人數超過1,335萬，死亡人數超過16.9萬，是目前疫情最嚴重的亞洲國家。法國確診突破500萬。俄羅斯、英國確診則突破400萬。土耳其、意大利、西班牙確診超過300萬宗。確診逾200萬宗的國家則有德國、哥倫比亞、阿根廷、波蘭、墨西哥、伊朗。烏克蘭、南非、捷克、秘魯、印尼、荷蘭、智利、加拿大、羅馬尼亞等9國確診宗數均超越100萬大關。

布林肯：疫源須查個水落石出

美國國務卿布林肯周日接受全國廣播公司「Meet the Press」訪問時，批評中國在武肺疫情爆發之初反應緩慢，但沒有做要做的事，包括即時允許國際衞生專家到訪、即時提供資料、即時開誠佈公，否則疫情不會更快蔓延，結果不會如此糟糕。布林肯認為，必須對疫情源頭查個水落石出，作出更令人信服的交代。

美國單日注射劑次創新高

美國的疫苗接種計劃如火如荼，周六注射逾460萬劑次，刷新單日紀錄。

白宮疫情統籌專員齊安茲（Jeff Zients）周五表示，美國平均每天注射劑次達300萬。疾控中心資料顯示，全國已注射逾1.83劑疫苗，45%成人打了至少1劑，27%打了兩劑。

孟加拉前總理齊亞夫人確診

孟加拉前總理齊亞夫人（Khaleda Zia）確診。其在野「民族主義黨」（BNP）的高層表示，齊亞夫人無病徵，情況良好，呼籲大家為她祈禱。

74歲的齊亞夫人因為貪污，2018年被判監5年，去年因健康理由獲提前釋放。

巴西重症患者年輕化

巴西研究發現，上月40歲以下重症病人數目急升至1.1萬人，佔總數52.2%，超越年長重症患者人數。疫情爆發之初，40歲以下重症病人佔14.6%，而去年9月至今年2月則佔約45%。

巴西深切治療協會項目統籌員雷森德（Ederlon Rezende）指出，40歲以下人士以往被認為就算中招也症狀輕微，這年齡組別重症人數增加值得關注。他認為長者接種了疫苗，加上變種毒株P1肆虐，可能造成此消彼長的現象。

英單日病亡跌至單位數

英國單日僅7人病亡，是七個月來首次跌至單位數，單日新增確診宗數則為1,730，亦是去年9月2日以來最低，比起上周日的2,297宗，下跌幅度為24%。

加拿大安省單日確診創新高

加拿大安大略省單日新增4,456宗確診，創疫情爆發以來新高，而全國累計確診增至38.6萬宗。

加國爆發第三波疫情，安省上周四起實施禁足令，非必要店舖須關閉至少一個月。

美國全國廣播公司／德新社／法新社／新華社

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