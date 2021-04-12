南韓兩間電動車電池生產商「LG Energy Solution」及「SK Innovation」周日就盜取商業機密案達成和解，解決雙方長期的貿易紛爭。SK Innovation會向LG Energy Solution賠償18億美元（約140億港元），而且可按計劃在喬治亞州設廠生產電動車電池。美國總統拜登形容，這是「美國工人及美國汽車業的勝利」。

LG Energy Solution及SK Innovation在聯合聲明指出，SK Innovation會向LG Energy Solution賠償18億美元（約140億港元）及秘密特許權，雙方同意收回所有在美國及南韓的貿易爭議，在未來10年不會提出新訴訟。

SK Innovation現可在喬治亞州建設價值26億美元（約200億港元）的廠房，並會在今年底招聘1,000名工人。到2024年，廠房將聘用2,600名員工，每年為超過30萬輛電動車生產鋰離子電池，大部份供應予福特（Ford）及福士（Volkswagen）車廠。

SK Innovation行政總裁及主席（Jong Hyun Kim）與LG Energy Solution行政總裁及主席（Jun Kim）在聲明表示：「我們決定處理及以友好的方式競爭，以及為了美國及南韓電動車電池工業的未來。」

商業機密案影響電動車電池供應

LG Energy Solution在2019年指控SK Innovation盜取商業機密及破壞相關文件，尋求限制SK Innovation在美國的電池供應。美國國際貿易委員會（U.S. International Trade Commission）今年2月裁定SK Innovation盜取LG Energy Solution共22項商業機密，禁止SK Innovation向美國進口、生產及售賣電池10年。

有關決定影響對福特及福士的電動車電池供應，拜登政府原先必須在周日期限前，決定是否推翻國際貿易委員會的決定，除非LG Energy Solution與SK Innovation之間能夠達成協議。

兩間公司最終達成和解，令拜登政府避免介入，兩間公司承諾合作加強美國的電動車電池供應鏈，支持拜登政府的潔淨能源政策，包括推廣電動車。拜登形容這是「美國工人及美國汽車業的勝利」，指美國需要「一個強大、多元及彈性的美國電動車供應鏈，所以我們能夠供應全球對於這些汽車及零件日益增長的需求」。

美聯社／美國《華盛頓郵報》

-----------------------------

蘋果初心不變！26周年「撐蘋果Tee」預售：

你的優惠訂購（海外訂購按此）

-----------------------------

支持蘋果深度報道，深入社區，踢爆權貴，即Like蘋果專題及調查組FB專頁 !