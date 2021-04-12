伊朗納坦茲（Natanz）地下核設施周日發生神秘停電事件後，以色列傳媒指是該國情報機構摩薩德（Mossad）出手破壞，美媒指事件或令伊朗提煉濃縮鈾進度拖慢九個月，在核談判的籌碼大打折扣。

伊朗原子能組織周一指，核設施周日受到「小型爆炸」，發言人馬爾萬迪（Behrouz Kamalvandi）說：「事件發生在配電中心，有一場小型爆炸……受損的區域很快就修復。」

伊朗政府早前指事件是以色列策動，外交部發言人哈提卜扎德（Saeed Khatibzadeh）亦表示，以色列「當然」是事件幕後黑手，伊朗一定會報復，並稱今次事件雖沒引致傷亡和輻射污染，但破壞核設施其實有可能引發災難，「應被視為反人道罪行」。伊朗努爾新聞網站引述情報部門消息稱，當局已鎖定破壞者身份，正採取措施為拘捕鋪路。

以色列官方一向不回應這類秘密行動，甚至阻止當地傳媒洩密，但周日晚也一反常態。多家以媒都引述情報消息，指事件是摩薩德以網絡攻擊造成。但有伊朗專家指納坦茲核設施有獨立輸電網、多重後備系統和多重防斷電保護系統，不可能因網絡攻擊斷電。

美媒指炸藥毀輸電網 拖慢煉鈾進度

美國《紐約時報》引述兩名聽取過事件簡報的情報官員指，事件是點燃炸藥做成，令納坦茲核設施的內部輸電網全毀，可能要至少九個月才可恢復濃縮鈾生產。

伊朗和美國上周都有參加恢復伊朗核協議的維也納會議，雙方為解除美方制裁和伊朗核活動重新受限制的路線圖討價還價，周二再開會，美方拒評今次事件會否影響談判。南韓總理丁世均周日訪伊，亦希望為恢復核協議出一分力。以色列一直反對核協議，指會放生伊朗。德國昨指事件對談判「沒有正面貢獻」。

「歐亞集團」伊朗專家羅馬（Henry Rome）指，伊朗揚言報復，又要確保報復行動不會令西方推動恢復核協議出軌，如何拿揑分寸將費煞思量。

歐盟發言人史塔諾（Peter Stano）周一表示，納坦茲核子設施據傳發生的事件「可能是破壞行為」，但他強調，目前為止還沒有正式歸咎主使者是誰。史塔諾說：「我們仍有必要盡快釐清事實細節。我們反對任何試圖破壞或弱化核協議外交努力的行為。」

美聯社/法新社/路透社/美國《紐約時報》

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