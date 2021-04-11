伊朗納坦茲（Natanz）核設施上周五才敲鑼打鼓啟用新款氣體離心機，大幅提升其濃縮鈾的提煉能力，可是這座地下核設施周六忽然大停電，原因不明。伊朗原子能組織總裁薩利希（Ali Akbar Salehi）周日形容核設施大停電是「核子恐怖主義」。

伊朗國營電視台周日晚上發佈報道，引述薩利希指，納坦茲核設施這場大停電是「核子恐怖主義」，但他未有點名幕後黑手。薩利希稱國際社會及國際原子能機構（IAEA）需要處理核子恐怖主義，稱伊朗保留追究權利。伊朗周日早指停電是由於納坦茲站點的配電網出現問題所致。

不少以色列傳媒也指出，納坦茲核設施是因為受網絡攻擊而停電，同時損毀了敏感離心機所在的設施。儘管報道也未有提出報道作出這些評估的依據，但以色列傳媒與國家軍方及情報機構關係密切，不禁令人猜測有人「放料」。

上周啟用新款離心機

「（停電）事件沒造成傷亡或污染。」伊朗原子能機構發言人卡馬爾萬迪（Behrouz Kamalvandi）強調：「事故原因正在調查中。」出事的納坦茲地下核設施位於首都德黑蘭以南200公里，西方一直懷疑那裏是伊朗的核武研發基地，但德黑蘭宣稱納坦茲只作民用研究。

伊朗總統魯哈尼周五遙距為納坦茲核設施主持164台IR-6離心機的啟動儀式，宣告更先進的IR-9離心機也在測試中。IR-6和IR-9的濃縮鈾提煉速度分別比舊式IR-1快10倍和50倍。

伊朗雖把納坦茲核設施地下化，以防受到空襲，但明槍易擋，暗箭難防，美國和以色列2010年便利用電腦病毒，癱瘓了納坦茲的運作；去年中，該設施又發生神秘爆炸，德黑蘭指摘受到蓄意破壞，試圖擾亂伊朗的核計劃。

美國防部長訪以色列

近日，美國拜登政府有意恢復被前總統特朗普單方面廢除的伊朗核協議，國防部長奧斯汀周日抵達以色列特拉華夫展開訪問，料伊朗核問題是雙方焦點。

以色列國防部長甘茨（Benny Gantz）周日對來訪的美國國防部長奧斯汀表示，以色列將與華府合作，以確保針對伊朗核子計劃達成的任何「新協議」將保衞區域安全。奧斯汀則說，華府會與以色列合作「促進共同安全利益和優先事項」。他並強調，美以兩國結盟關係「牢不可破」，美國也將「持續密切磋商，以確保以色列軍力質的優勢及強化以國安全」。

美聯社/中央社

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