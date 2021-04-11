烏克蘭軍方周日表示，東部親俄分離主義武裝分子發動炮擊，烏兵一死一重傷。

自2014年烏克蘭危機以來，烏東盧甘斯克（Luhansk）和頓涅茨克（Donetsk）兩地持續有親俄武裝分子活動，並佔據鄰近俄羅斯邊境地區。近月烏軍與親俄武裝分子的衝突升溫，烏方說年初至今區內已有27名烏兵死亡，超過去年全年數字的一半，加上烏方稱俄羅斯在烏俄邊境地區集結軍隊，烏東部地區局勢近來再趨緊張。

美國白宮上周四表示，目前俄國在接壤烏克蘭邊界的駐軍人數是自2014年以來最多。當年俄國吞併烏克蘭克里米亞半島（Crimea）。美國國務卿布林肯周日警告，如果俄羅斯輕舉妄動，將要負出代價和面對後果。

俄羅斯總統新聞秘書佩斯科夫周日接受俄媒採訪時說，烏克蘭東部頓巴斯地區（Donbass）當前局勢非常危險，隨時可能爆發內戰。他說：「當然，沒人打算邁向戰爭，且整體來看，沒人能接受發生這類戰爭的可能性。」他還說：「也沒人可接受烏克蘭發生內戰的可能性。」他堅稱，莫斯科當局沒有介入（烏軍與頓巴斯武裝分子）的衝突，但也不會對居於烏克蘭東南部的俄語人命運漠不關心。

2014年莫斯科吞併克里米亞半島後不久，烏克蘭東部頓巴斯爆發烏軍和親俄武裝的大規模衝突，逾1.4萬人死亡。經國際社會斡旋，衝突雙方分別於2014年9月和2015年2月在白俄羅斯首都明斯克達成停火協議，此後大規模武裝衝突得到控制，但小規模交火時有發生。

美聯社／法新社

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