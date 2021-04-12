日本首相菅義偉將於本月中到訪美國並與總統拜登會面，《日本經濟新聞》消息指，菅義偉將會於本月底日本假期「黃金周」訪問印度，被視為強化由美國、日本、印度、澳洲組成的「四方安全對話」（Quad），牽制中國。

報道指，菅義偉選擇訪問印度是希望加深跟總理莫迪的關係，日印關係近期漸趨緊密，簽署了保障日本自衞隊和印度軍隊燃料和糧食互通的《相互軍需支援協定》（ACSA），因此菅義偉訪問新德里有望進一步加強合作。對上一次日本和印度元首見面是2019年11月，當時東盟及中日韓三國在泰國舉行峯會。

訪問印度的另一個目的是推動「四方安全對話」真人峯會盡早舉行。早前美日印澳四國首腦在3月舉行了首場視像峯會，會談中發表了一份針對中國、名為《對挑戰海洋秩序行為的應對》的共同聲明，分析指日本希望通過新一次對話，回應中國在東海和南海的挑釁性行為。

菅義偉訪美料談及釣魚台

日本《讀賣新聞》指，菅義偉和拜登會面將會聚焦在安保、經濟合作及氣候變化三大領域。據悉美日首腦會面協議的文中，罕有地寫明美軍對中日存在糾紛的釣魚台（日稱尖閣諸島）有保護義務，預料兩國會討論相關議題。

南韓《朝鮮日報》

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