（北美通訊）美國新澤西州一名52歲男子，在接種強生疫苗五周後，仍然感染武漢肺炎，目前留院情況嚴重；其妻子、女婿和外孫亦受感染，需要在家自行隔離，暫時未知感染源頭。

涉事52歲男子科斯米（Francisco Cosme）住在新澤西州愛迪生（Edison）。上月6日，他到曼哈頓賈維茨會展中心（Javits Center）注射一劑強生疫苗，其後繼續戴口罩，並與人保持社交距離，但到本月1日科斯米開始出現咳嗽、發燒、發冷等徵狀，他的31歲女兒托雷斯（Michelle Torres）帶他到診所求診，最終確認感染武漢肺炎。

托雷斯表示，父親確診後沒有即時入院，只在家隔離10日休養，但上星期情況開始轉差，無法自行呼吸，最終他們召救護車把父親送往甘迺迪醫療中心（John F. Kennedy Medical Center）急救。目前，科斯米繼續受院，情況嚴重，「醫生表示他們已盡了能力，協助父親與死神搏鬥。」

除了父親，托雷斯表示她的母親、丈夫及子女最近陸續確診，大家目前都留在家中自行隔離。托雷斯坦言，今日不知明日事，「我們一整年保持社交距離，經常洗手，並戴口罩，即使沒有注射疫苗也沒有事。現在的結果令人瘋狂，我們需要答案。」

除了科斯米，《紐約郵報》早前亦報道，一名住在布魯克林的31歲女子艾倫（Ashley Allen）上月10日在賈維茨會展中心，注射一劑強生疫苗後，本月4日染上武漢肺炎。她表示自己在接種疫苗後，繼續戴口罩和保持社交距離，不清楚感染源頭。

臨床測試結果顯示，強生疫苗有效預防率達66%，較輝瑞及莫德納（Moderna）疫苗的94%至95%為低；但強生疫苗只須接種一劑，而輝瑞及Moderna疫苗均要接種兩劑。

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