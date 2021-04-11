英國《太陽報》周日報道，脫離皇室後移居美國一年的哈里王子，已經由洛杉磯返抵英國，準備參加祖父菲臘親王周六的葬禮。

報道引述目擊者，哈里乘搭英航客機，在倫敦希斯路機場落機後，由保安人員護送上車離開，旋即回家展開自我隔離，以便能夠出席葬禮。報道指，由於哈里婚後所住的浮若閣摩爾別墅（Frogmore Cottage），在他脫離皇室後已讓給堂妹尤金妮婭公主及其丈夫入住，所以估計他會返回與梅根婚前愛巢肯辛頓宮諾丁漢小別墅（Nottingham Cottage）。

按英國檢疫規定，入境者本要自我隔離10天，但如能提供病毒檢測陰性證明，可在隔離5天後結束隔離。由於哈里是返英奔喪，根據政府規定，出席家人葬禮可獲酌情處理，但出席後要繼續自我隔離直至期滿。

哈里在葬禮上將與兄長威廉王子並肩護送祖父靈柩到舉行葬禮的教堂。不過，《太陽報》報道，由於哈里不再履行皇室職務後，軍銜被收回，因此護送靈柩時不會穿軍服。

哈里與梅根去年宣佈脫離皇室，移居美國，今次是「分家」後哈里首次返回英國。白金漢宮周六表示，哈里的妻子梅根因為懷孕，故聽從醫生意見，不隨哈里返英。

英國《太陽報》

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