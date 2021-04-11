歐洲藥品管理局（EMA）承認英國牛津/阿斯利康（AZ）武漢肺炎疫苗與罕見血栓有關，西歐大部份國家隨即限制、甚至完全停止為國民接種。但疫情較嚴重的東歐國家情況則相反，11個國家中有九個決定繼續為所有成年人打針。學者認為，阿斯利康疫苗問題揭露東西歐分歧。

佔歐盟4.4億人口四分一的冷戰時期前東方集團國家，仍在努力遏制武肺疫情，對於這些佔據世界十大人均武肺死亡最多的國家，不能承受疫苗供應受壓減慢接種。在歐盟中最貧窮、接種率最低的保加利亞，貴價疫苗優先讓醫護及教師等接種，阿斯利康則廣泛為普通大眾接種。衞生部長安傑洛夫指，將繼續為所有年齡層注射疫苗，認為不應製造恐慌，但仍會按EMA建議，為形成血栓較高風險的婦女提供不同疫苗。

反映東歐仍處權力邊緣

主要訂購阿斯利康疫苗的克羅地亞，總理普連科維奇及其他政治領袖已打針，強調疫苗安全，國民應該接種。至於被視為較高危的43歲愛沙尼亞女總理卡拉斯，對其執政聯盟決定延遲注射阿斯利康疫苗計劃感失望。

克羅地亞薩格勒布大學公共衞生教授斯奧列斯科維奇認為，阿斯利康疫苗在東西歐的分歧暴露歐盟脆弱性，東歐多國2004年加入歐盟以來，礙於資金及缺乏西歐人力資源，未能為自身醫療體系升級，揭示歐盟傳統權力分配，東歐仍處於邊緣。

彭博社