菲臘親王早年跟長子、皇儲查理斯關係一般，但二人近年冰釋前嫌，72歲的查理斯前日公開發言懷念「親愛的爸爸」（dear Papa）。據悉，菲臘臨終前叮囑兒子要好好照顧母親英女皇（圖），並指點他往後該如何領導皇室。皇夫次子安德魯王子就透露，女皇雖然極堅強，但仍深受喪夫之痛打擊，「她形容令其生命留下一大片空白」，家人都會在他身邊予以支持。

皇夫臨終囑查理斯照顧女皇

曾為皇夫撰寫過傳記的英國皇室記者喬布森（Robert Jobson）引述消息指，兩父子早已放下分歧，「他們都看化了，大家近年比較包容對方的觀點，父子情真毋庸置疑，彼此之間更多的是尊重，他們對英國皇室未來的方向有着共同的看法」。

皇夫一直擔心長於深宮的查理斯，集萬千寵愛一身，他日難以擔起一國之君的重任，惟有親自嚴加管教，期望兒子可以「堅強一點」。可是，查理斯卻是有自己看法的人，長大後自然跟父親水溝油。兩父子以往幾乎每次碰面都會擦出火花，談到環保問題，更會吵到臉紅耳熱，於是有一段時間，兩父子僅以書信來往；有指在兒子跟戴安娜的婚姻問題上，皇夫站在戴安娜一方。

但皇夫晚年時向友人坦承，不應把自己的想法套在查理斯身上。2017年，不同意有機耕種的菲臘還是放手把皇室田地轉交兒子打理，讓查理斯終可實踐自己的理保理念，被視為兩父子重修於好之舉。過去一年，兩人前所未有地親密，過去數周兩人更是經常接觸，不是親身見面，就是通電話。兩人最後一次見面是上周二。

查理斯前日見記者，談到「親愛的爸爸」是很特別的人，又指相信他若知道公眾對他離世的反應，及所提有關他的感人說話，定會很意外，皇室亦很感激公眾，有助他們在這尤其傷感的時刻得到支持。

英國《星期日郵報》