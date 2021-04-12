英國皇夫菲臘親王周六舉殯，近期與皇室鬧不和的哈里王子亦已回國奔喪，他前日坐英航客機由美國洛杉磯抵達倫敦，在保安人員護送下回到肯辛頓宮的諾丁漢小別墅接受隔離。

根據英國防疫規定，哈里需隔離10天方能外出，但他可以出席至親喪禮為由申請恩恤，短暫豁免外出禁令。今次是哈里自從去年3月離開英國後首度回國，早前他倆夫婦在美國接受名嘴奧花雲費訪問，曾公開數落皇室種族歧視，成為與哥哥威廉王子反目的導火線。

哈里昨日發聲明，讚揚祖父一直是女皇的支柱、作出無可比擬的奉獻，故此感謝他的服務之餘，「你在梅根、阿奇和我（以及你未來的曾孫女）的心中，永遠佔有獨特的位置」。威廉亦讚揚祖父一生奉獻給國家、英聯邦、妻子女皇，以及我們的家庭。「我會懷念他，但知道他會希望我們繼續工作。」他與夫人凱蒂未來會繼續支持女皇。

馬卓安冀喪禮修補裂痕

英國前首相馬卓安苦口婆心勸告這對皇室兄弟不要有隔夜仇，「我衷心希望藉着這場喪禮，可以修補任何存在的裂痕」。

據報哈里會跟威廉和父親查理斯皇儲，重演1997年送別戴安娜王妃的一幕，在皇夫靈柩由溫莎堡移至聖佐治教堂時，沿路步行尾隨，陪伴祖父走完最後一程。當地傳媒報道，由於女皇已經收回哈里在英軍的榮譽軍職，因此屆時他將不能穿着軍服隨行，但仍可以把服役時獲頒的勳章佩帶在西裝上。

英國《每日郵報》