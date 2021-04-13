武漢肺炎在全球傳播超過一年，病毒出現多個變種，英國變種病毒株被認為傳播速度更快。不過，著名醫學期刊《刺針》刊登研究指，英國變種病毒並沒有之前所想像般恐怖，並不會增加留院病人出現重病的風險。

武肺英國變種病毒「B.1.1.7」去年底在英國被發現，其後更成為了美國最常見的變種毒株。研究人員分析了496名去年11月與12月送院的英國武漢肺炎患者，並把當中感染「B.1.1.7」毒株和其他毒株的患者進行比較。

結果發現，在重症、死亡或其他臨床結果的風險上，「B.1.1.7」毒株和其他毒株的患者並不存在「明顯差異」。研究文章周一在《刺針傳染病》（The Lancet Infectious Diseases）醫學期刊刊登。

確認英變種毒株傳播力更強

英國科學家之前認為，英國變種病毒比之前出現的病毒，傳播力高40%至70%，一度令人憂慮疫情有再度爆升的風險。不過，研究人員在這次分析亦確認「B.1.1.7」的確更容易傳播。

另一項刊登於《刺計公共衞生》（The Lancet Public Health）醫學期刊的研究顯示，多種武漢肺炎疫苗都對英國變種病毒有效，因為英國變種病毒的病例沒有明顯增加。

路透社

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