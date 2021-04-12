美國《紐約郵報》周一報道，離國一年多後返英奔喪的英國哈里王子，重返皇室第一位見的皇親並非父親查理斯或兄長威廉王子，而是堂妹尤金妮婭公主（Princess Eugenie）。

英國皇夫菲臘親王周六舉殯，哈里周日由美國洛杉磯抵達倫敦奔喪。

安德魯王子女兒尤金妮婭公主現居於浮若閣摩爾別墅（Frogmore Cottage），即哈里與梅根婚後的居所。哈里一家離開後，知道尤金妮婭有喜，讓她遷入別墅安胎。尤金妮婭2月誕子，命名奧古斯特·菲臘·霍克·布魯克斯班克（August Philip Hawke Brooksbank），其中名字中的「菲臘」是向菲臘親王（Prince Philip）致敬。哈里將與這位堂外甥首次見面。

未知哈里會否與表姐、安妮公主女兒扎拉上月誕下的孩子盧卡斯（Lucas Philip Tindall）會面。盧卡斯的名字亦包括「菲臘」。

哈里一年前與皇室「分家」，近期因為與妻子梅根接受美國名嘴奧花雲費專訪，而與皇室鬧不和。今次再與皇室核心聚首，雙方的互動成為焦點。

美國《紐約郵報》

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