（北美通訊）孟晚舟案周旋逾兩年﹐遭中方以「人質外交」方式報復的兩名加拿大公民康明凱（Michael Kovrig）和史佩弗（Michael Spavor），目前仍被關押在中國。加拿大華裔上議院議員胡元豹（Yuen Pau Woo）警告﹐即使美國與孟晚舟之間達成認罪協議﹐孟晚舟得以回國，中國釋放「兩個Michaels」的機會仍然渺茫。

去年底，美國司法部向孟晚舟提出一份能夠讓她返回中國的認罪協議。在馬來西亞出生的加拿大華裔參議員胡元豹指，如果孟晚舟接受該協議，中國將會認定孟獲釋只是北京與華府談判成果，加拿大沒有參與其中，不會因此釋放「兩個Michaels」。

由加拿大總理杜魯多任命為議員、一直在非正底渠道為兩國外交斡旋的胡元豹表示，加國政府必須讓北京感到在孟晚舟獲釋過程中，加拿大擔任積極參與角色，「原因很簡單，如果這是美中之間雙邊外交決議，將大幅減低加拿大要求釋放兩名公民的壓力。」

胡元豹又指，加國必須改變認定中國「非法拘捕」兩名公民的立場，並承認其司法制度合法性，中國才有可能「合法地」釋放兩人，「我不是說加拿大要承認中國的司法制度，但如果你說中國的制度不合法，那麼中國就很難會釋放康明凱和史佩弗」。

加拿大保守黨上議院議員霍薩科斯（Leo Housakos）對這個建議感到震驚和可笑，「當中國的司法制度可以不加指控地把你囚禁，以及整個司法程序都是秘密審訊時，我們無可能承認其合法性。」霍薩科斯提醒，孟晚舟被控嚴重的銀行欺詐罪，不論美國是否批准延期起訴協議，加拿大法院都必須公正地處理引渡程序。

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