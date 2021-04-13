印度武漢肺炎疫情持續嚴峻，如今累計確診病例突破1,300萬宗，逾17萬人死亡，且疫情趨勢近期不跌反升。不過一度推遲的印度教重要節日「大壺節」（Kumbh Mela）慶祝活動，本月在北部城市赫里德瓦爾（Haridwar）舉行，勢吸引最多500萬群眾參與，恐怕把感染情況進一步推高。

利用恆河「聖水」洗淨罪過

根據「大壺節」習俗，信眾會走進恆河，利用恆河的「聖水」洗淨自身罪過，並相信「聖水」在周一的吉祥日子會變成了「amrita」（即永恆的花蜜）。當地警方表示，周一早上已有最少65萬人走進恆河參與活動。

大量人群聚集令武漢肺炎的傳播風險大增，可是警方直言難以維持大眾保持社交距離，擔心一旦有任何驅散行動會引致人踩人，唯有不斷呼籲群眾戴上口罩。

在河岸安裝鏡頭及部署1.5萬人作人流管制

印度目前正處於第二波武漢肺炎疫情，近日確診病例屢創新高，死亡病例也持續向上。赫里德瓦爾所在的北阿肯德邦（Uttarakhand），當地政府也採取多項措施應對，包括在河岸各處安裝人工智能鏡頭和部署1.5萬名執法人員作人流管制。

警方表示人工智能鏡頭一旦偵測到某處停泊了大量汽車，或是發現人群大量聚集，便會派員到該處疏導人群。鏡頭同時會監察人們有否戴口罩，並盡快派員到場發告票，但承認無法對違反口罩令的人一一處罰。

除了在場控制，當局也嘗試限制外來人士進入赫里德瓦爾。人們入城前需要先在網上登記並提供醫學證明，來自感染率高地區的人士，更要出示武漢肺炎檢測的陰性報告，而在交通樞紐則會派員進行健康抽查。

不過百密難免一疏，數據顯示赫里德瓦爾的感染病例已見上升之勢。自從大壺節慶祝活動在4月1日開始以來，當地已經錄得2,209宗確診病例，當局相信感染數字在短期內會進一步上升。

美國有線新聞網絡

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