（北美通訊）即使美國人的日常生活被疫情打擾超過一年，但無阻地產交投暢旺。地產網站Zillow數據顯示，全美幾乎所有城市的樓價都在上漲，其中，數十個大城市樓價與去年比較，更錄得雙位數百分點升幅，顯示美國樓市是14年來最熾熱。

富國銀行（Wells Fargo）高級經濟學家維特納（Mark Vitner）表示，幾乎所有地方樓價都在上升，而樓價反彈速度之快，更是令人始料不及，情況為2006年以來最熾熱。分析指，樓市熾熱的原因是美國按貸款利率仍處歷史低位附近，加上受疫情影響，激發新需求，買家希望有更大居住空間，而不用到辦公室上班，也吸引居民搬到郊區。

另外，美國政府多次派錢﹑疫情下容許學生債務延期還款，減少娛樂及旅遊開支等，使2020年仍然在工作的一群可以儲到更多首期。而不少千禧一族正踏入30歲，是典型上車年齡，這些因素加起來使樓市需求強勁。

目前，全美房屋供應仍然相當緊張，過去幾年新建房屋數量偏低。由於業主普遍居住在同一房子的時間延長，很多「嬰兒潮」（baby boomers）一代仍然身體健康，沒有「大屋搬細屋」等等因素，使樓市供應更見緊張。以德州奧斯汀市（Austin）為例，當地樓市庫存與去年比較，大跌了70％。

在需求強勁和供應不足的情況下，樓市氣氛熾熱，買家爭相競投心水房屋的情況相當普遍，新落成的房子也很快就被賣出。聯邦住房金融局表示，全美1月份單戶型房屋價格，按年上升了12％，錄得1991年以來最大升幅。美國地產經紀協會數據亦指，2月份每四間新推出市場的房子，有三間可以在一個月內賣出；而2月份全美房屋成交價中位數，亦去年同期增加了15.8%，至31.3萬美元。

地產中介網站Redfin首席經濟學家費爾韋瑟（Daryl Fairweather）表示，即使樓價上升，很多業主也不願意賣屋，因為他們擔心要在市場上競爭搶購新物業；取而代之的是，很多業主趁低利率，將原有房屋按貸款進行再融資（refinance）。

踏入春季是傳統樓市旺季，不少地產經紀估計，即使有更多二手樓推出市場，也沒有足夠庫存為樓市降溫；另一方面，發展商去年受制於疫情﹑建築材料價格上漲和土地供應緊張等問題，減慢建築速度。分析指，隨着樓市保持熾熱，發展商亦加快步伐動工，經濟學家們預計今年美國樓市需求將保持強勁。

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