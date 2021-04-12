法國有紀錄片聲稱，沙地阿拉伯王儲穆罕默德曾向羅浮宮施壓，要隱瞞他花天價投得的畫作《救世主》（圖）非出自意大利文藝復興藝術大師達文西的手筆。

專家：出自助手非達文西

穆罕默德在2017年的佳士得倫敦拍賣會上，以4.5億美元（35.1億港元）投得《救世主》，創下史上最高價的藝術品紀錄。這幅畫曾被形容為達文西筆下的男版《蒙羅麗莎》，但真偽一直受質疑，羅浮宮阿布扎比博物館翌年更突然取消展出該畫作。

將在法國第5台播放的紀錄片《救世主有售》（The Savior for Sale）引述巴黎羅浮宮三名專家鑑定《救世主》後，認為該畫主要由達文西助手繪畫，達文西只加了幾筆。他們本想公開有關發現，但穆罕默德一方威脅，若公開就會拒絕借出該畫給羅浮宮於2019年的大型達文西展覽中展出。

片中指，穆罕默德甚至要求羅浮宮到時必須將此畫放置在《蒙羅麗莎》旁邊展出，以顯示該畫是100%達文西作品。法國總統馬克龍拒絕，最終《救世主》亦未有在羅浮宮展出。據報兩國為此出現少許外交磨擦。

現時被專家鑑定完全出自達文西之手的畫作少於20幅，全部均由博物館收藏。牛津藝術歷史學家蘭特勒斯曾指，《救世主》出自達文西助手盧伊尼之手；盧伊尼畫風與達文西相近。另有專家認為，此畫為達文西另一名助手博塔費奧之作。

美國《福布斯》