隨着疫苗接種計劃推展，英國的武漢肺炎疫情終於放緩，政府周日起放寬防疫措施，讓所有商戶重新營業。一頭金色亂髮的首相約翰遜，周一也終於可以請髮型師前來替他剪髮，以清新形象示人。約翰遜表示，相信放寬措施後，商戶會感到「如釋重負」，因為過往已經歷99日的封城日子，但他不忘提醒國民「舉止要負責任」。

防疫措施放寬首天，約翰遜的私人理髮師來到唐寧街10號首相府，為他剪去一頭凌亂金髮，令他成為首批經歷長時間封城後剪髮的人。報道指，約翰遜之後前往下議院，並出席悼念剛逝世的菲臘親王儀式。

提醒國民仍須防範疫情擴散

約翰遜表示︰「今天是我們向自由踏出很重要的一步，商戶、髮型屋、修甲店、戶外地方、酒吧和餐廳都可以再次營業……我肯定於關門很久的商戶而言，定會感到如釋重負。對其他所有人而言，現在有機會重新再做以往我們喜歡和錯過了的事。」

但他提醒︰「我促請每一位繼續注意，舉止要負責任，而且記得『雙手、臉部、空間、鮮氣』，當我們推動疫苗接種計劃的同時，要防止疫症擴散。」

全國現時約有40%成年人仍未接種首劑武肺疫苗，除了「非緊急業務」的商戶可重開，室內的健身室、游泳池、動物園等場所都可以重開。

上月約翰遜宣佈放寬措施的計劃時，他笑言自己急不及待想剪髮，但解封當天會先到酒吧喝酒，更已經訂座。

英國《太陽報》

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