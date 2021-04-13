根據美國約翰斯霍普金斯大學（JHU）統計，全球感染武漢肺炎的人數突破1.36億，全球死亡人數超過294萬。疫情最嚴重的美國，累計確診超過3,126萬宗，是目前唯一確診數超過3,000萬的國家，死亡人數超過56.2萬。印度確診人數超過1,352萬，死亡人數超過17萬，取代巴西成為全球第二大確診人數的國家，同時是疫情最嚴重的亞洲國家。巴西確診人數超過1,352萬，死亡人數突破35.5萬。法國確診突破500萬。俄羅斯、英國確診則突破400萬。土耳其、意大利、西班牙、德國確診超過300萬宗。確診逾200萬宗的國家則有波蘭、哥倫比亞、阿根廷、墨西哥、伊朗。烏克蘭、南非、捷克、秘魯、印尼、荷蘭、智利、加拿大、羅馬尼亞等9國確診宗數均超越100萬大關。

澳洲中年婦接種阿斯利康後血栓

澳洲出現第二種阿斯利康疫苗（Astrazeneca）後出現血栓的個案。當地傳媒周二報道，西澳省一名40來歲女子接種阿斯利康疫苗後出現血栓，現時留院，情況穩定。

歐盟監管機構早前指阿斯利康疫苗可能與血栓有關，愛爾蘭周一宣佈只限60以上人士接種該疫苗。

歐洲累計逾100萬人病亡

法新社統計，截至香港時間周二凌晨2時半，歐洲累計武漢肺炎病亡人數突破100萬。與此同時，世界衞生組織流行病學家范克爾克霍夫（Maria Van Kerkhove）警告，現在是疫情關鍵點，指出縱使為遏止疫情作出廣泛努力，但感染數字仍以幾何級數上升，坦言是疫情爆發16個月以來大家不想見到的。

加拿大安省疫情嚴峻學校關閉

加拿大安大略省因變種毒株肆虐，近日每日有逾4,000宗新症，省長福特周一宣佈，安省所有學校關閉，學生改為網上學習。

研究指英國變種毒株無增疾病嚴重性

《刺針-傳染病》（The Lancet Infectious Diseases）和《刺針-公共衞生》（The Lancet Public Health）周二刊登的兩項研究顯示，英國武肺變種毒株雖然證實傳染力增強，但沒有證據顯示導致更嚴重疾病，而導致長期武肺症裝的風險亦不比其他毒株高。

英為所有50歲以上人士接種首劑疫苗

英國周一開始第二階段解封，非必需品商店、餐館、酒吧、理髮店和健身房等商業機構，經歷了近三個月的關閉後重新開業。英國周一晚宣佈，本月中前為所有50歲以上人士注射第一劑武肺疫苗的目標已經達成。首相約翰遜說英國已經超越另一重要里程碑，意味逾3,200萬人已經接種首劑疫苗，而下一目標是為公眾注射第二疫苗，並在8月為所有成人注射首劑疫苗。

路透社／美聯社／法新社／澳洲九號台新聞（9NEWS）

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