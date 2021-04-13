日本正式宣佈把福島第一核電站的核廢水釋出大海，引發中韓等鄰國非議，不過把冷卻反應堆所用的廢水排海，是不少沿海核電站過往一貫做法。國際原子能機構（IAEA）也稱，日本的做法與世界其他核電廠排走核廢水過程相若。

日本相關委員會經過商討後，建議把含有放射性物質「氚」（tritium）的核廢水經過濾及稀釋後排放到太平洋，並主張此做法對環境和人類健康的影響輕微。

颱風和地震風險增 或破壞儲水罐導致洩漏

在福島眾多儲水罐中，部份是存放了未經過濾的鍶（strontium）或其他有害放射性物質，日本近年面臨颱風和地震的風險越來越高，儲水罐亦可能受損導致核廢水意外洩漏。故此專家認為先行移除核廢水的危險物質才排放入海，在長遠而言有助緩解風險。

《日本時報》指出，全世界鄰海的核電站都有把含氚的核廢水排入大海，其實是慣常做法。雖然當前淨化系統無法把氚跟核廢水分離，但氚的放射性低，其外部輻射不會構成健康威脅，亦不會經過食物鏈進入魚類或人類體內。

專家稱至今未有氚水對環境或人體有害報告

報道又指其他國家甚至把含氚量更高的核廢水排入大海，例如法國拉阿格（La Hague）核燃料處理站便曾在2015年把含氚13.7萬億貝克（becquerels，放射性測量單位）的廢水排入大海。而福島目前所儲的含氚廢水量，亦只是相當於拉阿格一個月排放量。

曾與華府就核廢料問題合作30年的多名專家過去亦建議，可分攤長時間如10年期、慢速地擺放核廢水入太平洋。而專門研究核廢料的深層地質處置科學家康卡（James Conca）也稱，氚所含的放射量很低，至今也未有對海洋、環境或人體有害的報告。

根據加拿大2015年數據，達靈頓核電站以液體或氣體排放的氚達495萬億貝克；南韓月城核電廠2016年排放的氚就達140萬億貝克；而2017年數據顯示美國各個壓水反應堆的氚年度排放中位數是25.9萬億貝克。

排廢水時會先用海水稀釋100倍

日媒指日本將普通核設施中産生的氚水排入大海時標準訂為每公升6萬貝克，是遠低於對健康産生影響的水平，而東電未來排放福島廢水入海時會先用海水稀釋100倍，令氚含量降至每公升1500貝克以下，是日本國家標準的1/40，亦是世衞組織制訂的國際標準的1/7，稱有些國家的飲用水標準甚至比日本海洋排放標準還寬鬆。

世衞將每公升飲用水可含貝克的上限訂在1萬貝克，美國則訂為740貝克，加拿大是7,000貝克，而澳洲更是每公升7.6萬貝克。

即使在日本國內，福島第一核電站也不是唯一排放核廢水到大海的核電站，報道認為福島核電站不應該受歧視待遇。

《日本時報》/美國《福布斯》/《華爾街日報》

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