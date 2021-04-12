有望加入歐盟的巴爾幹半島國家黑山（Montenegro），墮入中國「一帶一路債務陷阱」，要求歐盟協助還債，但遭拒絕。

黑山2014年拍板修建新高速公路。這條路長165公里，連接黑山亞得里亞海和鄰國塞爾維亞。黑山與中國路橋工程有限責任公司簽訂了第一期建設的合約，中方承擔第一期建設41公里路段，給黑山提供了10億歐元貸款（92.64億港元）。

黑山今年開始償還貸款利息，卻又遇上武漢肺炎疫情，主要收入來源旅遊業首當其衝，拖累還款能力。黑山的債務達43.3億歐元（401億港元），佔國內生產總值103%。國際貨幣基金曾認為黑山已無力承擔任何新債務。

黑山副總理阿巴索維奇（Dritan Abazovic）上月表示，為了防止「準歐盟成員國」黑山對北京的倚賴，歐盟應該幫助黑山重組債務。

歐盟委員會發言人表示，所有國家可自由作投資決定，但歐盟不會為第三方還債，黑山須設法償還中國貸款，惟歐盟可通過總額達90億歐元（833億港元）的西巴爾幹地區經濟與投資計劃，資助黑山興建公路餘下路段。

黑山的公路興建計劃一直惹爭議，因涉及中國在歐洲的影響力。歐盟委員會指中國的影響力令人憂慮，「歐盟關注部份中國投資可能帶來的社會經濟及財政效應，擔心有宏觀經濟失衡及對中國貸款過度依賴的風險」。

路透社

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