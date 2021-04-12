日本首相菅義偉周二宣佈，日本政府召開內閣會議正式決定，福島第一核電站核污水經過濾並稀釋後將排入大海。

菅義偉表示，將在兩年後開始將核廢水排入海。

菅義偉周一表示，解決東京電力公司福島第一核電站中不斷增加的核污水問題，已經是不能推遲的課題。

福島核災10年，核電站尚有大量輻射污染物有待處理，其中當局在核災期間向反應堆注入海水，以防反應堆過熱熔毀，因此產生大量受輻射污染的污水，且因地下水及雨水等繼續滲入核電站範圍，故污水數量仍在上升。現時福島核電站儲存約120萬公噸放射性污水，分佈於核電站內1,000個水缸，但隨着繼續有用於冷卻反應堆的污水產生，水缸以至福島核電站空間預計將於明年底前爆滿，排水問題刻不容緩。

東電過去十年多次淨化污水，已去除污水中60多種放射性物資，但仍未完全消除水中的輻射，且所有污水仍含有具放射性的氚。

日本共同社早前報道，要啟動排放工作，工程及審查預計將花費約兩年的準備時間。處理水含有技術上無法去除的放射性物質氚，將在充分稀釋後排入大海。

雖然國際原子能機構指日本的做法與世界其他核電廠排走核廢水過程相若，但日本國內外仍然表示關注。約百名日本民眾周一在首相官邸前集會，反對日本政府的決定。他們手持「不要把放射性污水排入海洋」、「不要讓污水污染海洋」、「反對將核廢水排海」等標語，要求日本政府和東京電力公司承擔責任，不要作出把核廢水排海的決定。

排放核廢水，亦將對福島漁業構成另一次打擊。

日本鄰國亦憂心忡忡。中國外交部發言人趙立堅日前在記者會上表示，福島核事故是迄今為止全球發生的最為嚴重的核事故之一，造成大量放射性物質洩漏，對海洋環境、食品安全和人類健康已經產生深遠影響。妥善處置福島核電站廢水問題關係到國際公共利益和周邊國家切身利益，理應慎重妥善把握，確保在各有關方共同參與下，有效避免對海洋環境、食品安全和人類健康帶來進一步損害。

南韓政府之前亦要求日本方面共享相關信息，濟州道知事曾稱，如果日本推進將核處理水排入大海的準備工作，韓方將向國際法院起訴日本政府。

台灣外交部周一表示，已指示駐日代表處向日本表達關切並了解進度，且台灣與日本簽有核能資訊交流備忘錄，若日方要做任何改變，應先通知台灣。

路透社／日本共同社／新華社

-----------------------------

《蘋果》英文版免費試睇：了解更多

英文版已登錄《蘋果》App，立即下載/ 更新：iOS / Android

-----------------------------

支持蘋果深度報道，深入社區，踢爆權貴，即Like蘋果專題及調查組FB專頁！