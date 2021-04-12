（北美通訊）加拿大滿地可（Montreal）周日傍晚爆發騷亂，居民不滿政府因應武漢肺炎疫情封城，在市內抗議，並演變成騷亂，不少商店受到破壞，7人被捕。滿地可市長普蘭德（Valerie Plante）周一早上於Twitter發文譴責騷亂。

為遏制病毒傳播，滿地可於今年1月初起，實施宵禁至今。上月因夏令時間調整，宵禁令一度延後至晚上9時半，惟因應魁北克省（Quebec）疫情漸趨嚴峻，過去一周每天至少出現逾1,100宗新感染個案，魁北克省長勒葛（Francois Legault）決定延長宵禁令，宵禁時間由晚上9時半改回晚上8時，引起民眾不滿。

周日，數以百計示威者於滿地可舊城區雅克·卡蒂亞廣場（Place Jacques-Cartier）聚集，高呼「年輕人的自由 （Freedom for the Young）」口號，其間有人打碎附近商戶的店面玻璃和縱火。防暴警察到場後發射催淚彈，驅散民眾，7人被逮捕，警方正對多宗縱火、擅闖、妨礙執法等案件作調查。區內一位鞋店老闆表示，對示威遊行演變為暴力騷亂感到震驚，他的店舖遭到破壞和搶掠，損失至少一萬美元財物。

普蘭特周一早上於Twitter表示，這是絕對不能接受行為。她說，「抗疫疲勞不能成為破壞公共財產和秩序的藉口，我們必須團結一致。人們有權利抗議，但不要把痛苦加諸在同受疫情困擾的人身上。」她又呼籲民眾到舊城區消費，支持被騷亂波及的商店。

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