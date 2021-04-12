被緬甸軍政府推翻的國務資政昂山素姬昨日透過視像應訊，再被加控一項罪名，其間她向法院要求批准她親身與律師見面。

昂山素姬代表律師敏敏索指，她被加控一項與防疫有關的自然災害罪名。至今她已被控六項罪名，之前被控違反官方保密法、非法入口及管有無線電收發器、違反防疫規定，以及受賄罪。

敏敏索指，昂山素姬看來精神不錯，她一再要求親身跟律師會面。昂山素姬一直只能在保安人員在場下，跟律師透過視像會面，故此律師團隊未能告訴她有關示威的事。示威至今已有706人死亡。

軍方向家屬討600元贖遺體

當地政治犯援助協會（AAPP）指，軍方上周五於仰光附近城鎮勃固（Bago）武力鎮壓示威者、造成至少82人死亡後，當地一間大學的學生會指，軍方向該批死者家屬索取約85美元（663港元），才肯交還遺體。當局截至上周六已拘捕逾3,000人，並向656人發通緝令。

除了再有演員被捕，醫生、僧侶都難逃一劫。位於曼德勒的僧侶亞伊布與25名信徒日前親赴示威現場，阻止軍警暴力鎮壓示威者。他們其後被捕，而亞伊布在拘留期間被下令脫掉袈裟，上周六被判囚三年。

早前拒絕為警員子女診症的醫生翁翁伊，亦被警方拘捕並控告。她曾在政府轄下的醫院工作，其後參與罷工，更表明不會為殺害平民的軍方及警方子女提供治療。另外，亦有30名記者至今仍被拘留。

路透社/美國有線新聞網絡