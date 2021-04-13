日本政府召開內閣會議，正式決定福島第一核電站核污水經過濾並稀釋後排入大海，計劃於兩年後正式啟動。首相菅義偉強調東京電力公司福島第一核電站的核污水不斷增加，已經不能再拖延解決問題，以下解構有關排放核廢水的情況。

核污水從哪裡來？

2011年311大地震引發的海嘯，對福島第一核電站的核反應堆造成結構性破壞。為了避免反應堆融解，東京電力公司每天引100立方米海水冷卻反應堆。

曾被用於冷卻的水會受到輻射污染，被抽出後經過「高級液體處理系統」（ALPS）處理，然後儲存起來。ALPS處理程序會去除氚（tritium、又稱超重氫）以外的大多數放射性元素。當局指這些核廢水在排出大海前，會再作過濾以符合安全標準。

甚麼是氚？

氚是一種有兩個額外中子（neutrons）的氫，令其帶微弱放射性，會在較高的大氣層中自然產生，也是核能發電的常見副產品。氚有多種實際用途，包括製造核武、醫學用的生物顯影劑或逃生口標誌等要在黑暗中發光的物品等。

氚會構成危險嗎？

高水平的氚有可能致癌，氚的β粒子（在放射性衰變中釋出的粒子）能量太低，無法穿透皮膚，但如果直接吸入或食用（通常是經受污染的水），會在身體內累積。但據加拿大核安全委員會指，人類若要出現任何可見健康影響，需要攝取數以十億單位的貝克拉爾（becquerels，放射性測量單位）。3月31日數據顯示，東電儲水罐的核廢水最高濃度為每公升250萬貝克勒爾，而1公斤鈾則有約2,500萬貝克勒爾。

氚要如何處理？

根據日本當局基本方針，在排放到大海之前，會把含氚的海水過濾，並稀釋100倍以上，使氚濃度降到世界衞生組織（WHO）規定飲用水水質標準的七分一左右。

世界核電營運協會政策分析師赫斯（David Hess）指，世上大部分核電站都會釋放少量氚和其他放射性物質到河流或海洋。據美國核規範委員會資料，在美國獲授權釋出的氚水是「常規且安全地」進行，並且完全公開。國際放射防護委員會建議限制液態放射性廢料，每年公共輻射量少於1毫希（millisievert或mSv，測量輻射暴露單位）。而人類每年在自然環境所受輻射為2.4毫希。

為何不繼續儲存核廢水？

東京電力為了騰出空間儲存核廢水，已經在當地一個鳥類保護區旁邊砍掉500平方米的樹林，但亦只是足夠擺放約1000個核廢水桶。日本可以投資石油儲備罐，把每平方米土地的核廢水存放量提升，但代價是附近不能讓人居住，當中會牽涉到政治問題。

核廢水將怎樣排走？

具體方式有待確定。國際原子能機構（IAEA）的專家建議，相比起簡單排到眾多生物繁衍的沿海水域，把核廢水直接抽到海洋深處排放的做法更為可取。不過國際海事組織的法律明文禁止故意在公海排放放射性物質，更諷刺是這項規定是在1990年代俄羅斯於日本海進行傾倒後所制訂。

誰贊成和反對釋出核廢水？

日本福島縣的漁民組織強烈反對，憂慮進一步令魚穫受影響，繼而打擊生計，因為311大地震至今已10年，仍然有超過20個國家限制部份日本食品進口。即使核廢水料難以隨洋流抵達朝鮮半島半島一帶水域，但南韓官員仍然對日方排出核廢水表達擔憂。

至於開腔支持的贊成者，則以東電前主席川村隆最為著名。

彭博社／日本經濟新聞

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