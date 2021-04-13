南韓《朝鮮日報》報道，北韓勞動黨前中央委員會副委員長崔輝近月遭肅清，崔輝曾是平昌冬季奧運會的代表團成員，有傳他因為災後重建不力而遭處分。另外，勞動黨宣傳秘書朴泰成近兩個月也行蹤不明，有傳他亦已經落馬。

67歲的崔輝今年1月在勞動黨第八次代表大會期間，突然被免去政治局委員和黨中央委員會副委員長的職務，之後便未曾在公開場合露面。南韓政府一名消息人士稱：「據我所知，去年9月崔輝為開展咸鏡道洪災災後重建工作，領導了第一首都黨員師團兩個月，但只取得小量成果……甚至有傳聞他已經被處決，但消息真偽難辨。」

崔輝曾任平昌冬奧代表團成員

金正恩執政後，崔輝先後擔任勞動黨宣傳煽動部第一副部長、黨中央副委員長和國家體育指導委員長等職務，在平昌冬季奧運會期間，他曾是由黨中央委員會第一副部長金與正等人組成的高層領導人其中一員，並出席了開幕禮。此後，他一度被提拔為勞動黨權力排行前20名才能當選的政治局委員。

宣傳秘書朴泰成近兩月未露面

另外，勞動黨宣傳秘書兼宣傳煽動部長朴泰成的人身安全也令人關注，他已近兩個月未有露面，接連缺席了上月金正恩主持的市、郡責任秘書講習會和上周的黨支部書記大會。南韓政府消息人士稱：「3月的講習會和4月的黨支部書記大會是向各地方和基層幹部，灌輸和傳播金正恩統治訊息而特別進行的活動，主管部門（宣傳煽動部）負責人朴泰成原本必須要出席。」

朴泰成是熟悉黨工作的資深黨員，2013年11月他擔任組織指導部副部長時期曾獲金正恩授意，討論肅清勞動黨前行政部長張成澤。他先後擔任過平安南道黨責任秘書、黨中央委員會副委員長、最高人民會議議長等職務，並在今年1月的黨代會上被提拔為黨宣傳秘書。

南韓政府高層人士稱：「朴泰成很可能已經落馬...但去年，他也曾遭短暫降職，最終恢復了權力，因此有必要持續關注後續的人事情況」。

南韓《朝鮮日報》

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