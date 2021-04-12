美國明尼蘇達州去年中發生明尼阿波利斯市白人警察跪殺非裔疑犯，這宗轟動全國的案件還在審訊中，前日附近又有黑人青年被警員槍殺，觸發數百民眾上街抗議，包圍布魯克林中心市的警察總部，要求還死者一個公道，國民警衞軍奉召出動，市長宣佈實施宵禁。

案發在距離明尼阿波利斯市僅16公里的布魯克林中心市，被殺的是20歲黑人青年懷特（Daunte Wright），他母親凱蒂向憤怒的群眾哭述事發前，曾接到兒子來電，表示正受警方截查，其間她聽到有警員命令兒子放下手機，並按下結束通話鍵。凱蒂再致電兒子時，接聽的卻是他的女友，並說懷特已死在駕駛座。

踩警車抗議 遭催淚彈驅散

布魯克林中心市警隊則發表聲明，指警方在一宗交通違例案中截查涉事司機，其間發現對方在通緝名單上，正準備作出拘捕行動之際，該名司機奪車逃逸，但遭其中一名警員開槍打中；涉事汽車在幾個街口外撞到另一輛車停下來，司機倒卧血泊不治，車內另一名女子亦告受傷，但無生命危險。

懷特的死訊，令當地本已繃緊的種族關係火上加油，包括懷特親友在內的大批民眾入夜後上街抗議，有人點起燭光哀悼，亦有人揮舞「黑人的命也是命」平權運動旗幟和拉起「還懷特一個公道」的橫額。部份人遊行到警察總部時，跳上警車擋風玻璃跟警方對峙，防暴警察發射催淚彈和胡椒噴霧驅散示威者。

雖然警方一度控制場面，但憤怒的示威者不久後去而復返，再次跟防暴警察衝突。其間，附近一座購物中心有20間商戶遭搶掠。國民警衞軍奉召出動戒備，明尼蘇達州州長華爾茲表示正密切注視局勢發展，稱「我州正為再多一名黑人男子被執法機構奪去性命而哀傷」。布魯克林中心市長艾略特形容今次槍擊是「悲劇」，呼籲示威者冷靜，不要訴諸暴力，又宣佈昨天凌晨1時到清晨6時實施宵禁。

當地種族關係持續緊張，去年非裔疑犯弗洛伊德在附近的明尼阿波利斯市，遭白人警員喬文跪壓頸部逾九分鐘後死亡，觸發全美50個州爆發大規模種族騷亂，案件仍在審理中。被起訴二級謀殺的喬文，罪成可判囚40年，但他否認謀殺，反指弗洛伊德是死於吸毒。

美聯社