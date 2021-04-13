日本311大地震海嘯造成核災後，民眾十分關心核能安全問題，日本由災前原本有54個核反應堆，大減至只有9個核反應堆仍在運作，主要分佈在西日本地區。部份核電廠計劃恢復運作，但往往遇到不小阻力，因為民眾擔心核災重演。

311大地震之前，日本54個核反應堆為全國供應大約30%電力，但福島第一核電站受破壞造成核災，民眾開始對核電倍感不安與不信任，全國核電站關閉維修檢查。在2012年5月5日北海道泊村的核電站也關閉維修後，日本是自1970年以來首次完全斷絕核電供應。

災後21個反應堆被廢棄

其後有多個核電站與當地居民取得同意和協議後重開，截至上月日本只有五間核電站內9個核反應堆恢復運作，全部都位於西日本地區，而且都是壓水式反應堆，與發生核災的福島第一核電站的沸水式反應堆不同。恢復運作的包括九州鹿兒島川內核電廠2個反應堆、福井縣大飯發電廠及高濱核電站各2個反應堆、佐賀縣玄海核能發電廠2個反應堆、以及愛媛縣伊方核能發電廠的1個反應堆。而在311災後，日本的電力公司已經決定廢棄21個反應堆，其餘的在核災前後仍處於暫停運作檢查狀態。

地方政府若想重啟核電站，過程毫不容易。位於宮城縣的女川核電站在311震災中亦受到破壞，外部重油儲存缸倒塌，冷卻系統被淹浸，但災後相信未有洩漏輻射，讀數未見異常。民眾雖然擔心安全問題，但由於核電站營運會為當地帶來就業機會，地方政府也期望可通過核燃料稅和財產稅增加收入，因此2020年11月宮城縣知事村井嘉浩表示同意重啟女川核電站，形容是一個痛苦決定，重啟核電站的問題將交由核電站所在的女川町、石卷市及宮城縣地方政府進行三方會議，作最後定奪。

女川核電站與福島第一核電站同樣是使用沸水式反應堆，這次是災後首度有地方同意重啟沸水式反應堆。

地方政府想重啟核電站受阻力

新潟縣柏崎刈羽核電站有7個發電機組，311災後亦關閉檢查，其後陸續被發現有問題。自去年3月起有15處偵測到不當侵入的系統故障，當中10處竟持續30天以上根本沒有運作，無法進行檢測，核能規範委員會形容這是安全評估中風險最高的「紅色」級別事故，認為電力公司違反《原子爐等規制法》，發出改善措施的命令，禁止電力公司將核燃料放入反應堆，在命令解除之前核電站都不能重啟。

去年9月，有核電站員工亦被發現使用他人的員工證進入中央控制室，連番爆出醜聞。柏崎刈羽核電站想要重開，相信會在地方受到很大阻力。

日本網/《朝日新聞》

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