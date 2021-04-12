烏克蘭東部局勢持續緊張，烏軍與親俄分離主義分子衝突加劇，前日東部頓巴斯地區的衝突造成烏軍兩死。總統澤連斯基的發言人稱，俄羅斯分別在烏東接壤邊境及克里米亞，各派駐逾四萬名士兵。

擬與普京對話未獲回覆

烏克蘭總統發言人孟德爾稱，澤連斯基一直在嘗試但仍未能與俄羅斯總統普京討論局勢，「總統辦公室已要求與普京對話，我們未收到答覆，我們非常希望這不是拒絕對話」。

克里姆林宮發言人佩斯科夫反稱，近幾日都未收過對話要求。被問普京有何話要跟澤連斯基說時，佩斯科夫稱，希望基輔有政治智慧令局勢降溫及避免潛在戰爭。普京上周指摘烏克蘭在頓巴斯地區採取危險挑釁行動，克宮強調俄羅斯有權適當防禦，可以自由在領土部署軍隊。

烏克蘭憂慮俄羅斯在9月國會選舉前鼓動國民針對外敵，藉此轉移視線淡化國內民憤，例如反對派領袖納瓦爾尼被囚一事。澤連斯基預料本周稍後到巴黎，與法國總統馬克龍見面，討論俄羅斯囤兵烏東地區。

僵局引發烏克蘭西方支持者憂慮，美國和北約指摘俄羅斯駐兵是挑釁。美國國務卿布林肯稱，關注俄羅斯在烏克蘭邊境的舉動，指總統拜登已非常明確，如果俄羅斯鹵莽行動或有侵略舉動，將會付出代價及承擔後果。澤連斯基認為北約有必要接納烏克蘭，而俄羅斯對此表示反對。

路透社