（北美通訊）美國正分階段為民眾接種疫苗，但衞生官員表示，最近新增的武漢肺炎患者，大部份是未合資格注射疫苗的年輕人。

全國新增感染個案中，密歇根州﹑紐約州﹑佛羅里達州﹑賓州和新澤西州五個州分合計個案，佔全國新患者約42％。其中在密歇根州，大部份新患者為20歲至39歲成年人；而19歲或以下的個案亦創新高，按月增加兩倍多，截至上周初，當地有301間學校出現患者，高於前一周的248宗。

儘管美國所有成年人有望於4月19日前獲得疫苗，但16歲及以下的年輕人，仍然未能接種疫苗。輝瑞公司已向美國食品及藥物管理局（FDA）申請，希望擴大疫苗適用年齡。而根據美國疾病控制及預防中心（CDC）數據，只有約18％年齡在18歲至29歲之間或以下的人，已完成接種疫苗。

由於美國各地超過一半的新病例，都發生在18歲至54歲居民之間。CDC總監沃倫斯基（Rochelle Walensky）表示，希望盡快擴大疫苗接種規模，減少疫情傳播。

據流行病學家和公共衞生局指出，學校內體育活動是傳播疫情的主要渠道；自今年1月起，密歇根州的籃球比賽中，就發生376宗感染，涉及100個群組；曲棍球比賽中，則有256宗個案及52個群組；摔角比賽亦有190宗個案及55個群組。

除了學校運動，最近復活節假期及春假，亦與疫情大爆發有關；在底特律，有大學因此自4月7日起停課10天，芝加哥大學有學生在春假參加校外聚會，引發校內出現50宗集體感染，校方下令學生在宿舍內隔離7天。

經歷過一年疫情後，不少年輕人已出現「抗疫疲勞」，開始聚會及有密切接觸，更容易傳播變種病毒。上月，佛羅里達州春假期間，大量遊客在邁阿密海灘舉行派對，該市宣佈進入緊急狀態並頒佈宵禁令。

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